Valverde admite pressão no Barcelona; ídolo holandês quer a vaga

Líder do Campeonato Espanhol, Valverde não tem cargo assegurado no Barça; treinador da Holanda é cogitado no time

Técnico do , ​​Ernesto Valverde vê o cargo de treinador ameaçado devido ao rendimento da equipe nesta temporada, em especial, fora de casa. Com contrato até 2020, o espanhol tem um concorrente a tomar o seu posto no clube, o comandante da e ex-atleta do clube, Koeman.

Em declarações recentes a Fox Sports, da Holanda, Koeman assegurou que seguirá no comando do time nacional holandês ao menos até março do próximo ano após o término da Euro. "A cláusula envolve apenas o Barcelona e só é válida por um momento, depois da . Não vou embora agora. Isso é 100% certo".

Valverde, por sua vez, não comentou a respeito de Koeman em entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira (04). O mesmo preferiu ironizar as razões pelas quais a equipe perdeu alguns jogos como visitante.

"Eu sempre me pergunto por que perdemos, do ponto de vista do futebol. As razões parapsicológicas não são levadas em consideração", respondeu ao ser questionado a respeito da derrota do Barcelona de virada para o Levante por 3 a 1, fora de casa, no último sábado (02).

Valverde admitiu que quando o time “entra em colapso” fora de casa e sem motivo aparentes, as derrotas para o e nas últimas edições da Liga dos Campeões seriam o principal pensamento do elenco. Nas ocasiões, o Barça construiu um resultado relevante em casa, nos jogos de ida, porém sofreu viradas históricas na volta, fora do Camp Nou.

Por fim, Ernesto Valverde assumiu que o time está pressionado a conseguir um resultado positivo contra o Slavia na próxima terça-feira (05), em jogo válido pela fase de grupos da Champions. “Sempre há mais pressão, e isso nos força a reagir, mesmo quando você não faz uma boa partida. É um rival que mantém seus sinais de identidade jogando em qualquer lugar. É uma equipe ofensiva que tenta alcançar a área rival muitas vezes e com uma grande disposição física”.