Levante 3 x 1 Barcelona: Barça leva virada e pode perder também a liderança da La Liga

Com um segundo tempo fulminante, o venceu o de virada por 3 a 1, em seus domínios, neste sábado (2), pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol. Messi abriu o placar para os culés, mas Campaña, Mayoral e Radoja fizeram os gols dos mandantes.

Com o resultado, o Barcelona, com 22 pontos, fica com a liderança da ameaçada, já que se o vencer o Betis, reassume a ponta. Já o Levante fica dá um salto para a sétima posição, com 17 pontos. Na próxima rodada, o Barça recebe o , e o Levante visita o .