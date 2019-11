Koeman diz que não pode treinar o Barcelona antes da Euro 2020, mesmo com cláusula

Técnico holandês voltou as atenções para o Barça após revelar cláusula que o permite deixar a seleção de seu país para treinar o time da Catalunha

O técnico da , Ronald Koeman, confirmou que há uma cláusula em seu contrato que permitirá que ele se mude para , ​​mas somente após a .

O diretor de futebol da Associação Holandesa de Futebol Nico-Jan Hoogma revelou no mês passado a presença de uma cláusula no contrato do técnico, que permitiria Koeman retornar ao Camp Nou caso o Barcelona fizesse uma abordagem.

Koeman fez 264 aparições em seis temporadas pelo clube catalão durante sua carreira de jogador e diz que eles são o único clube que poderia convencê-lo a deixar a seleção da Holanda.

"A revelação foi um pouco equivocada por parte de Nico-Jan", disse Koeman à Fox Sports. "Digamos bem. Não deveria ter acontecido e conversamos sobre isso. Você alimenta um boato que não é interessante. Quando entrei para a seleção holandesa, eles me perguntaram se deveriam ou não compartilhar as informações com todos, mas não me importo com uma pequena mentira de vez em quando. A cláusula envolve apenas o Barcelona e só é válida por um momentol, depois da Euro 2020. Não vou embora agora. Isso é 100% certo".

O atual chefe do Barça, Ernesto Valverde, está sob crescente pressão, apesar de guiar o clube ao topo da primeira divisão espanhola após 11 jogos.

Koeman reiterou seu desejo de voltar ao clube no futuro, mas continua focado em guiar seu país para a Euro 2020, seu primeiro grande torneio desde a de 2014.

"Na minha opinião, você ingressou como técnico nacional por um período de dois anos", acrescentou Koeman.

“Depois da Euro, haverá uma avaliação e talvez o KNVB diga: 'Fizemos muito mal no torneio, não vamos continuar'. Então não vamos prosseguir. Mas tenho a oportunidade de partir para um clube e apenas para um clube. Posso dizer facilmente que não deixarei a seleção holandesa por nenhum outro clube do mundo. Eu mencionei muitas vezes que este é o meu clube dos sonhos. Foi um deslize da língua de Nico-Jan. Talvez ele tenha pensado 'todo mundo já sabe disso', mas ninguém sabia”.

O ex-técnico do e do assinou um contrato de quatro anos e meio para se tornar técnico da Holanda em fevereiro de 2018, com sua equipe à beira da qualificação para o Euro 2020.