Valladolid x Barcelona ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da La Liga

Equipes entram em campo nesta terça-feira (23), pela 36ª rodada da LaLiga; veja como acompanhar na internet

Já confirmado como campeão, o Barcelona enfrenta o Valladolid nesta terça-feira (23), às 17h (de Brasília), no José Zorrilla, pela 36ª rodada da La Liga. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Agora sob comando de Paulo Pezzolano, ex-Cruzeiro, o Valladolid segue na briga contra o rebaixamento. O time de Ronaldo Fenômeno é o 18º colocado do Campeonato Espanhol, abrindo a zona vermelha. Até aqui são apenas 35 pontos para a equipe, que teve 10 vitórias, cinco empates e 20 derrotas na La Liga.

Do outro lado, o Barcelona em uma realidade completamente diferente. A equipe comandada por Xavi já garantiu seu 27º títulos espanhol com antecedência, e agora joga apenas para cumprir tabela. Até agora foram 85 pontos conquistados, em uma campanha que conta com 27 vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

Prováveis escalações

Valladolid: Masip; Fernandez, Sanchez, El Yamiq; Rosa, Monchu, Aguado, Olaza; Plata, Marin, Leon.

Barcelona Ter Stegen; Kounde, Araujo, Christensen, Balde; Gavi, Busquets, Pedri; Dembele, Lewandowski, Raphinha.

Desfalques

Valladolid

Lesionados, Luis Perez, Selim Amallah e Anuar Tuhami estão fora do jogo, assim como Martin Hongla, que levou um cartão vermelho contra o Cádiz e deverá cumprir suspensão.

Barcelona

Sem desfalques confirmados.

Quando é?