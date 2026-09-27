Dusan Tadic está de volta à seleção sérvia, mas Valentijn Driessen não vê isso de forma positiva. Em um vídeo deDe Telegraaf, ele avalia o papel do jogador do NEC entre os sérvios.

Driessen avalia o retorno dele à Eredivisie. "Não totalmente de forma positiva. Acho que ele não é adequado para o jogo que Dick Schreuder quer praticar, com tanta intensidade e pressão para a frente. Com a bola, é um grande jogador, mas se exige muito mais dele."

Segundo o Westlander de 63 anos, a volta de Tadic significa pouca coisa boa para a Sérvia. "Se você, como Sérvia, o traz de volta... Ele já teve desentendimentos com o técnico anterior da seleção. Ele tem 37 anos e vai fazer 38, então isso diz tudo sobre o estado da seleção sérvia."

"Não me impressiona em nada o que Tadic vem mostrando nos últimos meses", avalia Driessen. "Ele certamente será o líder da Sérvia, mas você precisa ser um líder dentro de campo e carregar um time. Isso claramente não está conseguindo no NEC."

"Acho que na Sérvia ele também dificilmente conseguiria. Conversei com um taxista e ele diz que a equipe precisa ser rejuvenescida. Mas então você não deve trazer Tadic de volta aos 37 anos e torná-lo capitão imediatamente. Aí você cai no velho padrão, e isso nunca foi bem-sucedido na Sérvia", diz o jornalista.

Driessen espera pouco de Tadic. "Ao mesmo tempo, isso quer dizer que há futuro para Virgil van Dijk, porque ele é bem mais jovem do que Tadic e ainda pode seguir por mais dois anos. Mas não acho que Tadic ainda consiga seguir por mais dois anos até a Eurocopa."

O colunista viu, em 2022, no Ajax de Alfred Schreuder, que o atacante sérvio já estava em queda. "Na época, já se dizia: 'Por quanto tempo ele ainda deve continuar jogando?' Agora estamos alguns anos adiante e Tadic não está melhorando, porque também está ficando mais velho. Normalmente isso vem acompanhado de limitações, e esse também é o caso dele. Acho que é o fim da linha."