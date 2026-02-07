Valencia x Real Madrid: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Espanhol 2025/26

Valencia e Real Madrid se enfrentam neste domingo (8), às 17h (de Brasília), no Mestalla, em Valencia, pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+ (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Valencia faz uma temporada ruim. Atualmente a equipe ocupa a 16ª colocação do campeonato com 23 pontos, apenas um acima da zona de rebaixamento. No meio da semana, o time foi eliminado nas quartas de final da Copa do Rei pelo Athletic Bilbao, perdendo por 2 a 1.

Por outro lado, o Real Madrid não perde um jogo no Campeonato Espanhol há dois meses. Nesse recorte, os merengues somaram seis vitórias em seis jogos. A equipe ocupa a segunda colocação com 54 pontos e busca os três pontos para seguir na caça pelo líder Barcelona.

Apesar do favoritismo do Real, o Valencia promete fazer jogo duro para se afastar da zona de rebaixamento, enquanto os visitantes não podem desperdiçar a chance de somar mais pontos.

Valencia: Dimitrievski; Foulquier, Comert, Copete e Gaya; Rioja, Urgínic, Pepelu e Danjuma; Beltrán e Hugo Duro. Técnico: Carlos Corberán.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Raul Asencio, Huijsen e Alvaro Carreras; Tchouaméni, Camavinga e Arda Güler; Mastantuono, Mbappé e Gonzalo García. Técnico: Álvaro Arbeloa.

Desfalques

Valencia

Cristian Rivero cumprirá suspensão, enquanto Mouctar Diakhaby e Thierry Correia estão lesionados.

Real Madrid

Éder Militão, Ferland Mendy, Alexander-Arnold, Rudiger, Alaba, Bellingham e Rodrygo seguem de fora por lesão, enquanto Vinícius Júnior está suspenso.

Quando é?

Data: domingo, 8 de fevereiro de 2026

domingo, 8 de fevereiro de 2026 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Mestalla - Valencia, Espanha

