Valencia x Cádiz ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da La Liga

Times entram em campo nesta sexta-feira (6), pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Valencia e Cádiz entram em campo na tarde desta sexta-feira (6), no Estádio de Mestalla, às 17h (de Brasília), pela 16ª rodada da La Liga. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Em 11ª lugar com 19 pontos, o Valencia sabe que precisa vencer para não se distanciar do grupo de classificação aos campeonatos europeus. A equipe joga em casa e quer se recuperar da derrota para o Villarreal na última rodada.

O Cádiz, por sua vez, ocupa a 19º colocação e está na zona de rebaixamento, com 12 pontos. A equipe não vence há três jogos e ao todo venceu duas partidas na competição. Além disso, tem uma das piores defesas do torneio, com 27 gols sofridos.

Prováveis escalações

Escalação do provável Cádiz: Ledesma; Isaac Carcelén, Luis Hernández, Fali e Espino; Alcaraz, Àlex Fernández, Alejo e Ocampo; Rubén Sobrino e Lozano.

Escalação do provável Valencia: Mamardashvili; Correia, Diakhaby, Comert e Gaya; Musah, André Almeida e Hugo Guillamón; Samuel Lino, Kluivert e Cavani.

Desfalques

Cádiz

Victor Chust e Juan Cala estão machucados.

Valencia

Nico González está lesionado.

Quando é?

• Data: sexta-feira, 6 de janeiro de 2022

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: Estádio de Mestalla, Valencia - ESP