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Rot-Weiß Oberhausen v Borussia Dortmund - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Traduzido por

Vaias contra um jovem talento em ascensão e lesão amarga: amistoso dá totalmente errado para o BVB

Amistosos de clubes
Cerezo Osaka x Borussia Dortmund
Cerezo Osaka
Borussia Dortmund
T. Yamamoto
Bundesliga

O Borussia Dortmund perdeu por 1 a 0 o amistoso contra o Cerezo Osaka, da primeira divisão do Japão, nesta quarta-feira, após uma atuação decepcionante. Mas não foi só isso: uma lesão amarga e vaias contra um jovem jogador se somaram ao revés.

Como os torcedores no Estádio Yanmar Nagai, na cidade de Osaka, vaiaram principalmente quando o novo reforço do Dortmund, Takato Yamamoto, tocava na bola e reagiram com aplausos irônicos às jogadas mal-sucedidas do jogador de 18 anos, é natural imaginar que as manifestações de descontentamento tenham algo a ver com o japonês da casa. A suspeita se reforça ao olhar para a trajetória de Yamamoto: afinal, ele veio das categorias de base do Gamba Osaka, arquirrival local do adversário do BVB, o Cerezo.

No último semestre, Yamamoto também já havia feito suas primeiras aparições no time principal do Gamba Osaka. Não é surpresa, portanto, que no estádio do Cerezo ele não tenha recebido uma recepção das mais calorosas. Os duelos entre os dois clubes estão entre os dérbis mais explosivos do Japão.

O BVB contratou Yamamoto por empréstimo junto ao Gamba Osaka para a próxima temporada. Depois disso, o Dortmund terá uma opção de compra e poderá contratar em definitivo a promessa do meio-campo por uma taxa de transferência de 1,5 milhão de euros. Embora o Borussia tenha trazido o jovem inicialmente para o segundo time, Yamamoto chamou atenção no time principal durante a preparação até aqui e atualmente aumenta suas chances de, talvez, receber uma oportunidade na Bundesliga antes do que se esperava.

Takato Yamamoto desperta lembranças de Shinji Kagawa

Na vitória por 3 a 1 no amistoso contra o Rot-Weiß Oberhausen, por exemplo, Yamamoto brilhou com sua criatividade e qualidade com a bola e ainda marcou um gol. "Eu o vi pela primeira vez só na quinta-feira. Também não o conhecia antes", disse o técnico Niko Kovac, para quem a atuação de gala de Yamamoto surgiu um pouco do nada. O treinador do BVB ressaltou, porém, que o japonês da seleção sub-19 segue inicialmente nos planos do segundo time. Mas também afirmou: "Isso não significa que a porta para cima esteja fechada. Pelo contrário: isso deve ser algo com passagem livre, e nós vamos observá-lo."

yamamoto Getty Images

A origem e o estilo de jogo de Yamamoto rapidamente renderam comparações, em Dortmund, com um famoso compatriota: Shinji Kagawa. O meio-campista chegou ao BVB em 2010 vindo do Cerezo Osaka, por uma taxa muito baixa e totalmente desconhecido na Europa, e se transformou em um jogador importante nos títulos de campeão de 2011 e 2012. Hoje com 37 anos, ele está de volta a Osaka desde o início de 2023 e começou jogando pelo Cerezo contra seu ex-clube de Dortmund na quarta-feira.

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BVB perde amistoso para o Cerezo Osaka: zagueiro é substituído lesionado

Kagawa pôde comemorar cedo, quando Solomon Sakuragawa colocou os mandantes em vantagem logo aos 8 minutos. O 1 a 0 para Osaka permaneceu até o fim, com o Dortmund mostrando uma atuação decepcionante, sobretudo no primeiro tempo. Na segunda etapa, a equipe de Kovac melhorou um pouco, mas as chances de empate seguiram raras.

Além disso, houve preocupações com lesões para o Borussia: o jovem zagueiro Filippo Mane precisou ser substituído pouco depois da meia hora de jogo. O jogador de 21 anos caiu no gramado após tentar impedir uma finalização de Kagawa com a perna muito esticada. Mane foi atendido rapidamente no campo e depois teve de sair. À primeira vista, a lesão não pareceu muito grave, mas um diagnóstico preciso, naturalmente, ainda não existe.

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