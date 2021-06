Palmeiras, Atlético-GO e mais: quais clubes irão tomar a vacina contra a Covid-19 oferecida pela Conmebol?

Enquanto algumas equipes não se posicionaram, Grêmio e Internacional já recusaram a oferta para vacinar seus elencos

Em abril, a Conmebol recebeu 50 mil doses de vacinas contra a Covid-19, todas doadas pelo laboratório chinês Sinovac, com a expectativa de aumentar a segurança na realização de suas competições e promover a vacinação dentro de todos os clubes que disputam seus torneios, equipes de arbitragem e todas as seleções que disputam a Copa América.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mas, para realizar a vacinação, os clubes devem viajar para sede da entidade, no Paraguai, já que a vacinação poderia interferir com o plano de imunização dos países sul-americanos. Alguns times brasileiros logo de cara deram um posicionamento contra a vacinação, pois preferem esperar as vacinas serem disponibilizadas por seus governos. Já outros aceitaram fazer a viagem para o Paraguai e tomar o imunizante.

A Goal te mostra quais clubes brasileiros serão imunizados pelas vacinas da Conmebol.

Palmeiras

De acordo com o GE, o Palmeiras decidiu aceitar a oferta da organização e se vacinar no Paraguai.

A equipe brasileira deve viajar na próxima segunda (14) para tomar a primeira dose do imunizante. Após isso o verdão segue viagem para o Rio Grande do Sul, onde enfrenta o Juventude pelo Campeonato Brasileiro.

Atlético-GO

A delegação do Atlético-Go foi a primeira delegação do Brasil a tomar a primeira dose do imunizante em maio, após enfrentar o Libertad no Paraguai.

Ao todo foram disponibilizadas 70 doses de vacinas para a equipe, que fez uso de 44 delas. A equipe ainda não conseguiu tomar a segunda dose do imunizante dentro do prazo de 28 dias.

O presidente do Dragão, Adson Batista rebateu as fortes críticas que a equipe sofreu por aceitar tomar o imunizante: “Ficam uns hipócritas falando que não fariam isso. Não faria, o caramba!”

“Essa vacina não vai prejudicar ninguém. Ela não é do governo brasileiro. Não tirou ninguém da fila. Mas tem um monte de hipócrita que quer pegar carona nas coisas.”

“Eu não gosto dessas coisas. Nós vamos parar lá, vamos tomar a vacina e pronto.”

Atlético-MG

A delegação do Galo enfrentou o Cerro Porteño ainda no fim de maio, e decidiu aceitar a oferta da organização de receber o imunizante no dia 20 de maio.

Nacho Fernández tomando uma dose do imunizante Foto: Alejandro Domínguez/Conmebol

A entidade espera vacinar com a segunda dose a delegação dentro do prazo, algo que não se concretizou com o Dragão.

Outras equipes

No Sul, a dupla Gre-nal optou por não aceitar a oferta de vacinar suas equipes. Em uma nota o Internacional disse que “o Internacional irá aguardar pela vacinação ser feita no Brasil.”

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, foi enfático ao se posicionar contra a vacinação em uma entrevista ao programa Seleção SporTV.

“Teríamos que sair do Brasil para vacinar, porque a vacina não chegaria ao Brasil. Eu fui absolutamente contra. Acho antipático com o mundo, especialmente com o povo brasileiro.”

Os outros clubes brasileiros que disputam as competições da Conmebol como Flamengo, Santos e São Paulo, ainda não se posicionaram em relação vacinação disponibilizada pela entidade.