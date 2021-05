Sem Savarino, Atlético-MG vai receber vacinas da Covid no Paraguai

Técnico do Galo, Cuca ainda cogita poupar time, já classificado às oitavas da Libertadores, no próximo duelo continental

Os membros da delegação do Atlético-MG que viajam a Assunção, capital do Paraguai, vão receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

A imunização é oferecida pela Conmebol aos times participantes da Copa Libertadores e Sul-Americana. De acordo com a diretoria do Galo, houve uma conversa com o secretário da CBF, Walter Feldmann, que concordou e estimulou o clube a aceitar as vacinas.

“As vacinas são exclusivamente destinadas aos clubes que disputam as competições da Conmebol. Não há motivo para não aproveitar esta oportunidade”, disse o presidente do Atlético, Sérgio Coelho.

São 34 atletas relacionados para a viagem, em voo fretado, além de comissão técnica e diretoria. O atacante venezuelano Savarino e zagueiro Bueno, com problemas particulares, ficaram de fora.

(Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Savarino é uma baixa importante no time de Cuca para o duelo desta quarta-feira (19), às 21h, diante do Cerro Porteño, no estádio La Nueva Olla. Já o zagueiro Bueno não vem sendo aproveitado. Em fim de contrato de empréstimo, está com os dias contados na Cidade do Galo.

A Conmebol recebeu 50 mil doses doadas pelo laboratório chinês Sinovac Biotech. O imunizante começou a ser aplicado no fim de abril.

Na semana passada, os jogadores do Atlético-GO receberam as doses dessa vacina. As delegações do Internacional e San Lorenzo, da Argentina, que também irão jogar durante a semana no Paraguai, deverão receber a imunização.

Titulares poupados?

O Atlético-MG poderá ter titulares poupados no jogo desta quarta-feira pela Copa Libertadores. Dividido entre a competição continental e as finais do Campeonato Mineiro, o técnico Cuca vai avaliar qual será a melhor estratégia para os jogos da semana.

"Sim, posso poupar jogadores na quarta-feira. Se nós temos um elenco uniforme e dar uma rodada de quem precise, vou faze​r isso para estar com um time muito mais saudável sábado. Eu não tenho medo dessas coisas", destacou.

O Galo está matematicamente classificado na Libertadores com 10 pontos, três a mais que o Cerro Porteño, próximo adversário. Se vencer na quarta-feira, o time mineiro se garante em primeiro lugar do Grupo H.

Diante do cenário de jogos seguidos, com viagens internacionais nas últimas semanas e pouco tempo de recuperação entre as partidas, Cuca quer ouvir os atletas individualmente além de analisar exames que apontam desgaste físico:

"Vai depender muito de como que eles (jogadores) estiverem se sentindo. Aquele que tiver mais desgastado, vai ter que falar pra gente. Vamos pensar bem nas opções e no que fazer nessas duas partidas importantes para nós", completou.

No sábado (22), às 16h30, o Atlético-MG volta a campo no clássico diante do América-MG que decide o estadual. Os dois times empataram 0 a 0 no último domingo. Uma nova igualdade garante o título para o Galo.