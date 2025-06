Uruguai x Venezuela: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026

Seleções se enfrentam nesta terça-feira (10), no Estádio Centenário; confira a transmissão e outras informações do jogo

Uruguai e Venezuela se enfrentam nesta terça-feira (10), às 20h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevideo, pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo do sportv 3 na TV fechada (confira a programação completa).

Sem vencer há quatro rodadas nas Eliminatórias, com dois empates e duas derrotas, o Uruguai busca a recuperação para encaminhar sua classificação à Copa do Mundo de 2026. No momento, os uruguaios ocupam a quinta posição, com 21 pontos.

Já a Venezuela, em sétimo lugar com 18 pontos, vem de uma vitória por 2 a 0 sobre a Bolívia e atravessa um bom momento nesta reta final das Eliminatórias. Agora, os venezuelanos torcem por um tropeço da Colômbia para entrar de vez na briga por uma vaga no G-6

Prováveis escalações

Uruguai: Santiago Mele; Varela, José María Giménez, Ronald Araújo, Piquerez; Manuel Ugarte, Betancur, De Arrascaeta; Pellistri (Olivera), Maxi Araújo, Brian Rodríguez.

Venezuela: Romo; González, Ferraresi, Wilker Ángel, Aramburu; Savarino, Bello, José Martínez, Segovia; Josef MartÍnez, Rondón.

Desfalques

Uruguai

Fede Valverde segue com dores nas costas.

Venezuela

José Contreras está lesionado

Quando é?

Data: terça-feira, 10 de junho de 2025 Horário: 20h (de Brasília) Local: Estádio Centenário - Montevideo, URU

Confronto direto

Em 34 jogos disputados entre as seleções, o Uruguai soma 19 vitórias, contra cinco da Venezuela, além de 10 empates. No último encontro válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, empataram sem gols.