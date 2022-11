Uruguai é punido por não dar espaço a Arrascaeta na Copa do Mundo

Ausência do craque do Flamengo não é a única explicação para a campanha ruim da seleção uruguaia no Qatar, mas é uma das principais

A campanha ruim do Uruguai nesta primeira fase de Copa do Mundo não chega a surpreender por causa de alguns motivos: o grupo com Portugal, Gana e Coreia do Sul talvez tenha sido o com maior equilíbrio de forças; a Celeste vive um momento de transição de suas gerações e passou sufoco para se classificar ao Mundial de 2022; e porque Giorgian De Arrascaeta não foi titular nos dois primeiros jogos dos uruguaios no Qatar. A fatia de cerca de 30 minutos em que esteve em campo contra Portugal, na derrota por 2 a 0 que deixou os charrúas em situação dramática para a última rodada, concentrou talvez os melhores momentos da Celeste Olímpica nesta Copa.

Já atrás do placar contra os portugueses, Arrascaeta, que sequer teve participação no empate sem gols com a Coreia do Sul na estreia, entrou no gramado do estádio Lusail e o volume das chances no ataque cresceu de forma significativa. O camisa 10 da seleção uruguaia circulou, buscou o jogo, brigou pela bola, conseguiu criar uma oportunidade e, tivesse colocado um pouco mais de força em um chute de cavadinha, poderia até mesmo ter feito gol ao protagonizar uma das únicas grandes oportunidades para a sua equipe. É natural pensar que, se tivesse em campo por mais tempo, ou se ao menos tivesse sido utilizado contra os sul-coreanos, o Uruguai não precisasse chegar na última rodada obrigado a conquistar uma vitória sobre Gana.

Giorgian De Arrascaeta tem 41 jogos pela seleção uruguaia, sendo apenas 25 como titular. O habilidoso meia, craque histórico de Cruzeiro e ainda mais pelo Flamengo, começou 22 de 34 partidas sob o comando de Óscar Tabárez, ex-técnico da Celeste, e apenas três de sete duelos desde a chegada de Diego Alonso. Ou seja, não é de hoje que o craque rubro-negro não é titular na seleção de seu país. Mas o papel destacado para ajudar a classificar o Uruguai para o Qatar, na reta final das Eliminatórias, parecia indicar que esta situação mudaria.

Foi um gol de Arrascaeta que sacramentou, em vitória sobre o Peru, a vaga uruguaia nesta Copa do Mundo, depois de a classificação ter ficado quase em estado crítico. A suspeita de que sua baixa participação no Qatar tenha sido por questões físicas, um problema de pubalgia, já foi desmentida pelo próprio Arrascaeta, que garante estar em ótimas condições.

Nos poucos minutos em que esteve em campo nesta Copa do Mundo, Arrascaeta mostrou que não pode ser reserva desta seleção uruguaia. Seja qual for a justificativa tática, Diego Alonso que dê o seu jeito. Se a participação de Arrascaeta foi decisiva para levar o Uruguai para o Mundial do Qatar, a sua pouca utilização na Copa ajuda a explicar por que o desempenho da Celeste tem sido tão decepcionante. Mas ainda há uma última chance, apesar de toda a dificuldade e da carga emocional que o confronto contra Gana (lembram do mata-mata nas quartas de final em 2010?) irão entregar. E Giorgian segue em busca de sua oportunidade.

"Sabemos que tem uma final pela frente e é assim que vamos encarar. Eu tentei ajudar meus companheiros, para levar a bola até eles, a criar alguma situação, mas infelizmente saímos com uma derrota. Temos que seguir em frente, lutar com unhas e dentes neste jogo (contra Gana), porque vai ser uma final", disse o camisa 10.