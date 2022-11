Do que o Uruguai precisa para se classificar às oitavas da Copa do Mundo?

Com apenas um ponto somado, a seleção uruguaia vai para o tudo ou nada no duelo contra Gana

Duas vezes campeão da Copa do Mundo, o Uruguai sempre encara o Mundial como um sonho especial, a chance de repetir os grandes feitos de seu passado. Embora não chegue com status de favoritismo, a Celeste Olímpica impõe respeito, mas nos gramados do Qatar a situação dos uruguaios é de tudo ou nada antes da última rodada.

A equipe treinada por Diego Alonso ainda não venceu na Copa do Mundo de 2022: empatou por 0 a 0 com a Coreia do Sul na estreia e perdeu por 2 a 0 para Portugal no segundo compromisso. Com apenas um ponto somado, e com a seleção portuguesa já classificada, os charruas brigam por apenas uma vaga contra Gana e Coreia do Sul.

Desta forma, o jogo contra a seleção ganesa, marcada para o meio-dia (de Brasília) da próxima sexta-feira (02), terá caráter de final no Grupo H. No entanto, nem mesmo uma vitória sobre os africanos garante os uruguaios no mata-mata, uma vez que os sul-coreanos levam a melhor no saldo de gols.

Para avançar às oitavas de final, o Uruguai tem que vencer Gana e torcer para a Coreia do Sul não vencer os já classificados portugueses. Se os asiáticos levarem a melhor sobre os portugueses, na última rodada, os uruguaios têm que levar a melhor no saldo de gols em relação aos sul-coreanos (a diferença hoje é de -2 em relação a -1).