Salem Al-Dossari, capitão da seleção saudita, lidera a escalação do “Al-Akhdar” para o confronto contra o Uruguai, na madrugada desta terça-feira, pela primeira rodada da Copa do Mundo de 2026.

O grego Georgios Donis, técnico da seleção saudita, anunciou sua escalação, que contou com a presença de todos os seus principais jogadores, liderados por Al-Dossari.

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Salem Al-Dossari ocupará o terceiro lugar na lista dos jogadores com mais partidas pela seleção saudita na Copa do Mundo, com 7 jogos.

Salem Al-Dossari vem atrás de Abdullah Suleiman, Sami Al-Jaber e Hussein Abdul Ghani, com 9 partidas cada um, enquanto Mohammed Al-Deayea permanece na liderança (10).

A torcida saudita confia nas habilidades de Salem Al-Dossari para levar seus sonhos à classificação para a próxima fase em um grupo que inclui Espanha, Uruguai e Cabo Verde.