United aceita oferta do Fulham por Andreas Pereira, que tenta convencer o jogador

Ingleses querem contar com o meio-campista emprestado ao Flamengo até dia 30 de junho

O Manchester United aceitou uma proposta do Fulham pelo meio-campista Andreas Pereira, emprestado ao Flamengo até o dia 30 de junho. A informação foi trazida inicialmente pela UOL e confirmada pela GOAL.

O time, dirigido pelo técnico Marco Silva, ofereceu 9 milhões de libras mais 2 em bônus caso algumas metas sejam atingidas. O jogador tem contrato com o United até junho de 2023 e em dezembro já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe.

O Fulham agora tenta convencer Andreas Pereira a aceitar a transferência. O jogador, adaptado ao Flamengo, gostaria de ficar no clube rubro-negro. Ele chegou a aceitar receber metade do salário que recebe no United para permanecer no clube carioca.

Pesa no entanto, o fato do Flamengo ter quebrado um acordo feito com o United no início deste ano. Os dirigentes rubro-negros foram à Inglaterra e acertaram a compra de Andreas por 10 milhões de euros, mas voltaram atrás.

Conforme trouxe a GOAL, após um período em que Andreas teve uma queda de rendimento no início do trabalho do técnico Paulo Sousa, o clube decidiu que não faria esse investimento. O jogador, no entanto, evoluiu e voltou a jogar bem.

Recentemente, o Flamengo decidiu buscar formas de manter Andreas Pereira, mas tem esbarrado na má vontade do Manchester United, que não aprovou a postura do clube carioca.

Nos últimos dias, o Flamengo acenou com a possibilidade de oferecer 5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do meia, mas não teve nenhum feedback dos ingleses.

O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, chegou a confirmar que o clube ainda não tinha jogado à toalha pelo volante.

"Há três meses atrás foi bastante noticiado que o Flamengo tinha fechado com o Andreas. Um mês depois falaram que o Flamengo tinha largado o Andreas. E não é isso. O Flamengo ainda procura alternativa para que o jogador se mantenha aqui. É muito difícil, uma situação muito complexa. É um jogador novo, que tem muito mercado, e de um clube poderoso financeiramente. Então quando você vai discutir alguns termos, você tem limites para avançar nesse tema, mas o Flamengo ainda trabalha para a manutenção do jogador".

Além do Fulham, que formalizou uma proposta por Andreas Pereira, outros clubes demonstram interesse no jogador entre eles o Lyon, da França. Os franceses, no entanto, só farão qualquer movimento em caso de venda de Lucas Paquetá.