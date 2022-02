Flamengo encaminha compra de Andreas Pereira junto ao Manchester United

O Flamengo encaminhou a compra definitiva de Andreas Pereira junto ao Manchester United. Conforme trouxe a GOAL, o clube carioca vai pagar cerca de 10 M de euros (R$ 60 milhões na cotação do dia) por 75% dos direitos econômicos do volante.

A compra será paga de forma parcelada pelos próximos três anos e o United ficará com 25% de uma futura venda. Andreas vai assinar contrato com o Flamengo até dezembro de 2026.

A oferta inicial do Flamengo girou em torno de 8 M de euros por 100% de Andreas. O United, no entanto, rejeitou prontamente mas abriu as portas para uma negociação. Braz e Spindel, que estavam em Londres desde a última sexta-feira, tinham ao lado o fato do contrato do volante terminar em junho de 2023. Sendo assim, em dezembro, ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe.

Foi usando este argumento mais o do desejo de Andreas, que externou a cúpula do Manchester United a vontade de ficar no Flamengo, que a dupla Braz e Spindel conseguiu flexibilizar o negócio. Para se ter uma ideia, o passe fixado de Andreas girava em torno de 20 M de euros.

A notícia do acerto foi trazida primeiramente pelo jornalista Fabrizio Romano e confirmada pela GOAL.