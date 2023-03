Unión de Santa Fe x Estudiantes de La Plata ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (3), pela sexta rodada do torneio; veja como acompanhar na internet

Unión de Santa Fe e Estudiantes de La Plata se enfrentam na noite desta sexta-feira (3), no Estádio 15 de Abril, às 20h (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Buscando a primeira vitória no torneio após três empates e duas derrotas nos primeiros cinco jogos da primeira fase, o Unión de Santa Fe aparece em 26º lugar, com apenas três pontos, enquanto o Estudiantes, em 19º, com cinco pontos, vem de empate com o Sarmiento por 1 a 1 na última rodada.

Prováveis escalações

Unión de Santa Fé: S. Mele; F. Calderón, Piris; O. Corvalán; F. Gerometta, Y. Gordillo, L. Aued, L. Esquivel; I. Machuca, T. Vecino, K. Zenon.

Estudiantes de la Plata: M. Andújar; L. Lollo, J. Rodríguez, Z. Romero, E. Mancuso, F. Zuqui, S. Ascacibar, E. Más, B. Rollheiser, P. Piatti; G. Carrillo.

Desfalques

Unión de Santa Fé

Sem desfalques confirmados.

Estudiantes de La Plata

Não há desfalques confirmados.

Quando é?