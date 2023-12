Union Berlin x Real Madrid: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais da Champions League 2023/24

Equipes voltam a se enfrentar nesta terça-feira (12), na Alemanha; veja como acompanhar na TV e na internet

Union Berlin e Real Madrid se enfrentam na tarde desta terça-feira (12), às 17h (de Brasília), no Estãdio Olímpico, na Alemanha, pela última rodada da fase de grupos da Champions League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max, no streaming (veja a programação completa aqui).

Já classificado às oitavas de final da Liga dos Campeões, o Real Madrid deseja encerrar a primeira fase com aproveitamento de 100%. Na liderança isolada, com 15 pontos, os merengues venceram os cinco primeiros jogos disputados.

Do outro lado, o Union Berlin, na lanterna do Grupo C, com dois pontos, sonha em disputar a Liga Europa. Para isso acontecer, precisa vencer o Real e torcer para o Braga ser derrotado pelo Napoli. Até aqui, o time alemão soma dois empates e três derrotas.

Prováveis escalações

Union Berlin: Rønnow; Roussillon, Diogo Leite, Knoche, Juranović; Khedira, Haberer; Gosens, Volland, Aaronson; Behrens. Técnico: Nenad Bjelica.

Real Madrid: Arrizabalaga; Lucas Vázquez, Rüdiger, Alaba, Mendy; Valverde, Kroos, Modrić; Bellingham; Rodrygo, Brahim Díaz. Técnico: Carlo Ancelotti.

Desfalques

Union Berlin

Doekhim machucado, e Bonuccim e Tousart, suspensos, são desfalques.

Real Madrid

Thibaut Courtois, Eder Militão e Vinicius Junior, Carvajal, Tchouameni, Arda Güler e Camavinga, seguem fora.

Quando é?