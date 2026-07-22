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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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União da História e da Estatística: Messi é o melhor jogador do Mundial 2026

Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
L. Messi
Rodri
Espanha
Argentina
EUA

Com base no índice de desempenho

Apesar de ter ficado com a Bola de Prata nos prémios oficiais adotados pela Federação Internacional de Futebol (FIFA), após a vitória da Espanha sobre a Argentina na final do Mundial de 2026, Lionel Messi encontrou um reconhecimento individual noutra instância.

A Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS) escolheu Messi como o melhor jogador do torneio, em reconhecimento pelo seu rendimento e enorme influência no percurso da Argentina até à final.

A escolha do capitão da seleção argentina baseou-se no seu índice de desempenho, que assenta nas avaliações dos jogos, no número de golos, nas assistências e no impacto geral do jogador nas partidas do torneio, sobretudo durante as fases eliminatórias.

Messi, de 39 anos, disputou oito jogos no Mundial, nos quais marcou 8 golos e concedeu 4 assistências, chegando a 12 contribuições ofensivas.

Esta consagração surge dias depois de a Federação Internacional de Futebol (FIFA) ter atribuído a Bola de Ouro oficial de melhor jogador do Mundial ao capitão da Espanha, Rodri, enquanto Messi ficou com a Bola de Prata, tendo a Bola de Bronze ido para a estrela francesa Kylian Mbappé.

A diferença de vencedores reflete a diferença de critérios de avaliação entre as duas entidades: os prémios da FIFA baseiam-se na votação oficial, ao passo que a classificação da IFFHS assenta num índice estatístico próprio que mede o desempenho individual e o impacto técnico ao longo de todo o torneio.

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