A torcida da seleção americana atribuiu a um jogador de destaque da equipe grande parte da responsabilidade pela pesada derrota por 4 a 1 para a Bélgica nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, na terça-feira, considerando que seu desempenho medíocre foi uma das principais razões para o fim da campanha dos anfitriões no torneio.

A eliminação dos Estados Unidos ocorreu apesar do sucesso da federação local em recuperar os serviços do atacante Fularin Balogun após o cancelamento de sua suspensão, em uma medida excepcional que contou com a intervenção do presidente americano Donald Trump; no entanto, a seleção não conseguiu acompanhar o ritmo da seleção belga.

A seleção americana pareceu estar longe do nível que apresentou na primeira fase, e as críticas da torcida se voltaram para o zagueiro-capitão Tim Ream.

A torcida considerou que o zagueiro de 38 anos falhou ao lidar com os ataques da Bélgica, depois de perder a marcação sobre De Ketelaere no primeiro gol e, em seguida, perder a disputa aérea no segundo gol, o que anulou o efeito do gol de empate marcado por Malik Tillman.

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De acordo com o site Sport Bible, o jornalista Jeff De Lo, apresentador da Barstool Sports, disse nas redes sociais: “Tim Ream fez uma das piores partidas de sua carreira. Eles o dominaram completamente”.

Um torcedor escreveu: “Não acompanho muito futebol, mas será que Tim Ream é mesmo o melhor zagueiro que um país com 300 milhões de habitantes pode encontrar?”.

Outro torcedor ironizou a intervenção anterior de Trump no caso de Balagoun, dizendo: “Será que dá para intervir dessa vez para dar um cartão vermelho para Tim Ream?”.

Ryam tem 85 partidas pela seleção americana, mas sua idade avançada limita suas chances de continuar representando o país, especialmente com a busca por soluções defensivas mais sólidas.

Ryam não foi o único alvo das críticas, já que Chris Richards também foi alvo de reprovações após um desempenho defensivo medíocre, o que aumentou os temores da torcida quanto ao futuro da linha defensiva da seleção americana após a eliminação da Copa do Mundo.

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