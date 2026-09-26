Eric García, craque do Barcelona, sofreu uma lesão durante o aquecimento, antes da partida da seleção de seu país, a Espanha, diante da Inglaterra, na noite deste sábado, pela Liga das Nações da Europa.

O site Foot Mercato informou que Eric García começaria a partida entre os titulares, na posição de lateral-direito, mas foi obrigado, nos últimos instantes, a se retirar por causa da lesão.

De acordo com o que noticiou a imprensa espanhola, Marc Pubill entrará no lugar de Eric García, no início da partida.

O jornal Sport informou que García sentiu dores no joelho esquerdo, que o impediram de jogar de forma confortável.

O mais importante, no momento, é saber a gravidade da lesão, para evitar a ausência do jogador dos gramados por um longo período.

Todos aguardam a divulgação de um boletim médico, para conhecer a avaliação inicial da lesão, que representa um verdadeiro revés para a seleção espanhola e para o Barcelona.

O departamento médico da seleção espanhola definirá se Eric García permanecerá na concentração da Espanha ou se retornará ao Barcelona para se submeter a exames médicos.

Na verdade, o departamento médico do Barcelona já foi informado sobre essa lesão, enquanto aguarda mais informações.

Após a seleção espanhola cair no Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações da Europa, ela terá uma missão difícil nesse grupo forte.

Depois dessa viagem ao estádio de Wembley para enfrentar a seleção da Inglaterra, comandada por Thomas Tuchel, os companheiros de Lamine Yamal receberão a seleção da Croácia, na próxima terça-feira, em sua primeira partida em casa desde a conquista da Copa do Mundo.

Em seguida, a seleção espanhola receberá a República Tcheca, no próximo sábado, antes de visitar a Croácia, em 6 de outubro próximo, no encerramento da data Fifa.