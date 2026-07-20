Uma surpresa bombástica... Van Dijk está prestes a deixar o Liverpool

Nas últimas horas, houve uma reviravolta inesperada no caso do futuro do holandês Virgil van Dijk, capitão do Liverpool, depois que seu nome surgiu com força nas negociações do Beşiktaş, em uma jogada que pode abrir caminho para uma das transferências mais importantes da Liga Turca durante a atual janela de transferências.

As movimentações intensas no mercado de transferências turco continuam, com os grandes clubes de Istambul buscando contratar as principais estrelas da Europa. Nesse contexto, reportagens turcas revelaram um avanço notável nas negociações do Beşiktaş com o experiente zagueiro holandês, que está prestes a embarcar em uma nova experiência fora da Premier League.

O futuro do capitão da seleção holandesa tornou-se alvo de amplas especulações, especialmente após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Embora o contrato de Van Dijk se estenda até junho de 2027, várias reportagens indicam que o clube inglês não se opõe à sua saída neste verão, caso receba a oferta adequada.

Van Dijk tem 34 anos e chegou ao Liverpool em janeiro de 2018, onde se tornou um dos zagueiros mais destacados da história do clube e contribuiu para a conquista de vários títulos nacionais e continentais, antes que as especulações sobre seu desejo de enfrentar um novo desafio se intensificassem recentemente.

De acordo com o jornal turco “Fanatik”, o Beşiktaş colocou o capitão do Liverpool entre suas prioridades durante a atual janela de transferências, já que o clube busca reforçar seu elenco após também ter sido associado a tentativas de contratar o astro egípcio Mohamed Salah.

A reportagem acrescentou que o jogador deu um aval inicial para a transferência para o Beşiktaş, enquanto a diretoria do clube convidou seu agente para ir a Istambul a fim de concluir as negociações e discutir os termos finais do acordo.

A reportagem indicou que o salário anual previsto para Van Dijk pode chegar a 12 milhões de euros, valor exigido pelo zagueiro holandês para aceitar a experiência na liga turca.

Por outro lado, as reportagens esclareceram que o Liverpool só concordará em abrir mão de seu capitão por um valor não inferior a 10 milhões de euros, já que resta apenas uma temporada em seu contrato com o clube.

Além disso, a mídia britânica informou que a diretoria do Liverpool está aberta à ideia de vender Van Dijk durante a atual janela de transferências, já que o jogador não é mais considerado indispensável, o que pode abrir caminho para a conclusão da negociação caso as partes cheguem a um acordo definitivo.