Uma surpresa bombástica... Ivan Toney corre o risco de ser suspenso por um ano!

O craque inglês Ivan Tony, atacante do Al-Ahli de Jeddah, corre o risco de ser suspenso por um longo período, após suas declarações inflamadas nas quais criticou o árbitro da partida de sua equipe contra o Al-Fayha, ontem, quarta-feira, válida pela 29ª rodada da Liga Profissional Roshen.

A partida contou com várias decisões arbitrais controversas, entre elas a omissão do árbitro em marcar dois pênaltis a favor do Al-Raqi, o que provocou a ira dos jogadores e da comissão técnica liderada pelo alemão Matthias Jaissle.

Tony fez declarações inflamadas após a partida, nas quais afirmou que o árbitro agiu deliberadamente contra o Al-Ahli para favorecer os adversários, indicando, ao mesmo tempo, que o árbitro teria pedido ao Al-Raqi para se concentrar na Copa da Ásia e esquecer o campeonato, o que causou polêmica. Leia os detalhes

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Sobre o assunto, o consultor jurídico Salman Al-Ramali falou em declarações ao jornal saudita “Okaz”, dizendo: “A declaração de Tony põe em dúvida a imparcialidade da arbitragem e prejudica o Campeonato Saudita”.

E acrescentou: “O Regulamento de Disciplina e Ética da Federação Saudita de Futebol, especificamente o artigo (5/50), prevê a punição de tais casos, além de uma suspensão que não exceda um ano e uma multa que pode chegar a 300 mil riyals”.

Al-Ramali confirmou, ao mesmo tempo, que o brasileiro Wenderson Galeno, ala do Al-Ahli, também está sujeito a suspensão devido às publicações nas quais expressou seu descontentamento em suas contas oficiais nas redes sociais.