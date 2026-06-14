Parece que o mercado de treinadores na Europa neste verão testemunhou uma das mais estranhas reações em cadeia, depois que o jornalista de confiança Fabrizio Romano revelou o destino do técnico espanhol Álvaro Arbeloa.

O especialista no mercado de transferências revelou que o ex-técnico do Real Madrid está muito perto de assumir o comando do Fulham, da Inglaterra, com os detalhes finais do contrato sendo finalizados.

Embora a transferência de um técnico de um clube para outro não seja algo incomum, o que aconteceu entre Real Madrid, Benfica e Fulham nos últimos dias parece excepcional.

Tudo começou com a saída do português José Mourinho do Benfica, antes de ele retornar oficialmente ao Real Madrid com um contrato de três anos, em sua segunda passagem pelo clube real, 13 anos após sua saída.

Com a saída de Mourinho, o Benfica agiu rapidamente para contratar Marco Silva, que encerrou uma trajetória de cinco anos no Fulham, durante a qual levou o time de volta à Premier League e alcançou vários recordes notáveis. O clube português anunciou sua contratação com um contrato de dois anos.

Já o Real Madrid já havia encerrado a era Álvaro Arbeloa após um breve período à frente do time principal, deixando o cargo vago para o retorno de Mourinho.

Agora, Arbeloa está prestes a fechar o ciclo com a transferência para o Fulham, sucedendo a Marco Silva, que partiu para o Benfica, numa sequência que parece uma troca tripla de treinadores entre os três clubes.

Leia também:

“Peça de teatro de má qualidade”... Ataque catalão inflamado contra Pérez após a oferta por Álvarez