"Uma semana entre a tristeza e a alegria": Scaloni quebra o silêncio após a derrota na final

Lionel Scaloni, selecionador da Argentina, dirigiu uma emotiva mensagem de desculpas aos adeptos do seu país, exatamente uma semana após a derrota na final do Mundial diante da Espanha, que conquistou a sua segunda estrela, tendo a albiceleste falhado na defesa do seu título mundial.

Scaloni publicou um comunicado extenso na sua conta oficial na plataforma Instagram, dirigindo-se em primeiro lugar aos adeptos argentinos: "Depois de uma semana intensa em que se misturaram a tristeza com a alegria, as lágrimas com o sorriso, a dor com a serenidade, e a tensão com a calma, posso finalmente sentar-me para escrever algumas palavras".

O treinador argentino referiu que, apesar de não gostar das redes sociais, estas talvez sejam o melhor meio para transmitir os seus sentimentos aos adeptos, pedindo desculpa ao afirmar: "Tudo o que posso dizer é que lamento não ter conseguido trazer-vos outra taça e dar-vos alguma alegria, nem que fosse apenas por alguns dias, para vos ajudar a esquecer tudo o que há de mau na vida".

Scaloni apelou aos adeptos para que se lembrem dos valores que o grupo tentou demonstrar, descrevendo os seus jogadores como "guerreiros", tal como os chamava quando falava com a esposa.

E acrescentou: "O esforço, a vontade, a determinação, a recusa em desistir mesmo quando as coisas se tornam difíceis, dar tudo o que se tem mesmo quando já não resta nada, suportar os baldes de água fria de pessoas que não nos conhecem, o equilíbrio, e a vontade de continuar de pé quando as tuas pernas já não respondem à tua mente. Esta é a verdadeira taça".

O treinador expressou a sua profunda gratidão à equipa técnica, aos jogadores e aos funcionários da Federação Argentina de Futebol, elogiando aqueles que trabalham em silêncio para que a seleção se sinta confortável, e agradeceu também a cada um dos adeptos pelo carinho que a equipa recebeu.

Scaloni terminou a sua emotiva mensagem com uma frase que repetiu duas vezes para reforçar: "Quem tem um amigo argentino tem um tesouro", numa clara referência ao espírito combativo e à lealdade que caracterizam o povo argentino e a sua seleção.