Relatórios da imprensa revelaram o valor que o Al-Ittihad vai receber após abrir mão dos serviços de seu lateral albanês Mario Mitaj durante a atual janela de transferências de verão.

O Genoa havia anunciado, na última sexta-feira, a contratação de Mitaj por empréstimo até o fim da próxima temporada, com a existência de uma cláusula que permite sua compra em definitivo após o término do período de empréstimo.

O jornalista italiano Francesco Guerrieri disse que o Genoa pagará dois milhões de euros pelo empréstimo do lateral albanês, enquanto poderá contratar o jogador em definitivo por 4,5 milhões de euros.

O jornalista italiano esclareceu, em uma publicação em sua conta pessoal na rede social "X", que a cláusula de contratação definitiva será opcional e não obrigatória, caso Mitaj se destaque e consiga convencer o técnico italiano Daniele De Rossi.

O jogador de 23 anos havia se juntado ao Al-Ittihad no verão de 2024, vindo do Lokomotiv Moscou, da Rússia, e conseguiu conquistar a dobradinha do Campeonato e da Copa do Rei na temporada retrasada.

Espera-se que Mitaj se junte aos treinos do Genoa nas próximas horas, como preparação para o início de sua trajetória oficial com a equipe, visando o começo das competições da nova temporada.