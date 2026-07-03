Uma promessa clara... Valverde quebra o silêncio após a decepção contra o Uruguai

O uruguaio Fede Valverde, estrela do Real Madrid, quebrou o silêncio sobre a eliminação da seleção de seu país da Copa do Mundo.

A seleção do Uruguai foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 ainda na fase de grupos, após terminar em terceiro lugar no Grupo 8, com dois pontos, conquistados em empates contra a Arábia Saudita e Cabo Verde, e uma derrota para a Espanha.

Valverde escreveu em sua conta no Instagram: “Já se passaram vários dias desde a eliminação, e só agora consegui começar a assimilar tudo o que vivi, embora saiba que uma parte de mim talvez nunca consiga superar outra eliminação na fase de grupos, como a que vivi na Copa do Mundo no Catar. Essa amargura ainda está presa dentro de mim”.

E acrescentou: “Sinto uma enorme responsabilidade para com meu país. É uma honra que enche minha alma de orgulho. Fiz tudo o que estava ao meu alcance; me preparei física e mentalmente, tentei não repetir o que aconteceu anteriormente e trabalhei duro durante toda a temporada. Mas está claro que isso não foi suficiente”.

Valverde enfatizou: “Assumo a derrota e assumo total responsabilidade por não ter conseguido cumprir meu dever para com a seleção e para com vocês”.

Ele acrescentou: “Assumo a responsabilidade por esse fracasso e sei que não estive à altura da responsabilidade. Mas, sob nenhuma circunstância, desistirei de representar meu país, mesmo que isso me custe a vida”.

E concluiu: “Não sei como nem quando, mas juro a vocês pela minha vida que não vou deixar esta seleção antes de colocá-la no lugar que ela merece: no topo”.