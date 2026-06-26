Uma nova disputa... Marrocos tenta contratar o filho da lenda da Holanda

Parece que os olheiros da Federação Marroquina de Futebol, que se tornaram famosos por seus sucessos notáveis na captação de talentos com dupla nacionalidade, voltaram suas atenções, desta vez, para uma aquisição valiosa e de alto nível.

O jovem Shakil van Persie, atacante de 19 anos do clube holandês Feyenoord, tornou-se o novo alvo e o mais recente capítulo da acirrada disputa entre as seleções do Marrocos e da Holanda. O promissor atacante, filho do lendário jogador holandês Robin van Persie, é considerado uma das maiores joias em ascensão nas fileiras do Feyenoord, o que o tornou o centro de uma disputa acirrada entre as duas federações, que buscam garantir seus serviços internacionais.

Embora uma lesão tenha interrompido sua forte ascensão no final da temporada, Shakil deixou sua marca com um início extremamente promissor no mundo do futebol profissional. Por ser filho do segundo maior artilheiro da história da seleção dos “Moinhos”, o caminho natural e óbvio apontava para que ele defendesse a seleção holandesa; no entanto, reportagens da imprensa marroquina causaram surpresa ao confirmar a possibilidade de o jogador ser convocado para defender os “Leões do Atlas”. , segundo noticiou o jornal português “A Bola”, baseando-se na origem marroquina de sua mãe, Bushra van Persie.

Essas iniciativas não são estranhas à Federação Real Marroquina de Futebol, que já travou batalhas acirradas para convencer talentos em situações semelhantes, como aconteceu em suas tentativas anteriores com o astro do Barcelona, Lamine Yamal, além de seu sucesso retumbante ao resolver o caso do astro do Real Madrid, Ibrahim Díaz, nascido na Espanha.

Os esforços intensos para contratar o jovem Van Persie ocorrem em um momento em que a seleção marroquina busca soluções drásticas para reforçar seu ataque, já que a posição de atacante puro é vista como o ponto fraco mais evidente na escalação do técnico Mohamed Wahbi, a ponto de levá-lo recentemente a escalar o meia-atacante Ismail Sibari nessa posição como solução alternativa.

E com os atuais atacantes, como Ayoub El Kaabi e Youssef En-Nesyri, tendo alcançado um estágio avançado e grande maturidade em suas carreiras futebolísticas, a aposta para o futuro do ataque dos “Leões” pode estar no jovem artilheiro do Feyenoord. Especialmente porque Shakil já demonstrou seu grande faro de gol e eficiência diante do gol, ao marcar dois gols em apenas três partidas disputadas na Eredivisie, uma média de gols impressionante que o colocou imediatamente sob os holofotes.