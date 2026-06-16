Uma noite de ansiedade em Miami... O que aconteceu com Al-Owais antes do confronto contra a Espanha?

A saída de Mohammed Al-Owais, goleiro da seleção saudita, do campo em Miami, reclamando de dores musculares nos últimos minutos do confronto contra o Uruguai, causou preocupação no elenco da “Verde”.

Al-Owais, que foi o destaque do empate em 1 a 1 contra a Uruguai, precisou receber atendimento médico em campo após defender uma série de chutes perigosos e saiu nos acréscimos, visivelmente exausto, o que gerou especulações sobre sua possível ausência na segunda rodada.

O técnico grego Georgios Donis, do time saudita, pôs fim à polêmica sobre a condição física de Mohammed Al-Owais, garantindo que o goleiro da “Selecção Verde” está totalmente pronto para o esperado confronto contra a Espanha na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Donis disse, na coletiva de imprensa sobre a partida: “Mohammed Al-Owais está bem, o que aconteceu foi apenas cansaço. Ele está totalmente pronto para o jogo contra a Espanha e vai participar da partida”.

As declarações do técnico grego vieram após preocupações que surgiram quando Al-Owais foi visto colocando a mão na coxa nos minutos finais do confronto contra o Uruguai, que terminou empatado em 1 a 1 em Miami.

Al-Owais foi uma das principais estrelas da primeira rodada, após realizar uma série de defesas decisivas que mantiveram a Arábia Saudita na partida contra o Uruguai, e foi descrito pela rede “Sky Sports” como o verdadeiro “herói” do confronto, apesar do gol de empate tardio de Maxi Araújo.

O goleiro saudita recebeu a melhor nota entre todos os jogadores das duas seleções na partida, com 7,7 no site “SofaScore”, sendo coroado o indiscutível destaque do jogo.

A Arábia Saudita havia aberto o placar contra o Uruguai com um gol de Abdulilah Al-Omari aos 41 minutos, antes de Maxi Araújo empatar aos 80, em uma partida que foi bastante disputada no Grupo H, que também conta com Espanha e Cabo Verde.

A comissão técnica espera que Al-Owais mantenha seu excelente desempenho contra a Espanha, atual campeã europeia, em uma partida que Donis considera “fundamental para a classificação”, especialmente com todas as seleções do grupo empatadas com um ponto após a primeira rodada.