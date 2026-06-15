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IR Iran Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Uma nação unida... Taremi acende o entusiasmo das torcidas iranianas

República Islâmica do Irã x Nova Zelândia
República Islâmica do Irã
Nova Zelândia
Copa do Mundo
M. Taremi
A. Ghalenoei
Irã
EUA

Mehdi Taremi, capitão da seleção iraniana, falou sobre a situação atual da equipe antes do início de sua campanha na Copa do Mundo, contra a Nova Zelândia, na madrugada de amanhã.

A seleção iraniana está no Grupo G, ao lado do Egito, da Bélgica e da Nova Zelândia.

O jornal “Mundo Deportivo” publicou as declarações de Mehdi Taremi durante a coletiva de imprensa, na qual ele disse: “Respeitamos todos os iranianos, seja dentro do Irã ou nas comunidades espalhadas pelo mundo”.

O atacante do Olympiacos acrescentou: “Ao longo de muitos anos, o Irã foi uma nação unida. Queremos mostrar essa união, e estamos aqui na Copa do Mundo para levar alegria aos iranianos onde quer que estejam”.

Já Amir Qalaei, técnico da seleção iraniana, explicou: “Estamos acostumados a transformar dificuldades em oportunidades. Não pensamos em nada além de levar alegria aos corações do nosso povo”.

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República Islâmica do Irã crest
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IRA
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NZL

A cidade de Los Angeles abriga a maior comunidade iraniana fora do Irã, e o técnico está ciente de que membros dessa comunidade podem comparecer em grande número para apoiar a seleção.

Qala'at Noyi disse: “Fico feliz que eles venham nos assistir e espero que torçam por nós. Desejo que nos incentivem e que possamos retribuir esse apoio com uma boa partida”.

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