Uma nação unida... Taremi acende o entusiasmo das torcidas iranianas

Mehdi Taremi, capitão da seleção iraniana, falou sobre a situação atual da equipe antes do início de sua campanha na Copa do Mundo, contra a Nova Zelândia, na madrugada de amanhã.

A seleção iraniana está no Grupo G, ao lado do Egito, da Bélgica e da Nova Zelândia.

O jornal “Mundo Deportivo” publicou as declarações de Mehdi Taremi durante a coletiva de imprensa, na qual ele disse: “Respeitamos todos os iranianos, seja dentro do Irã ou nas comunidades espalhadas pelo mundo”.

O atacante do Olympiacos acrescentou: “Ao longo de muitos anos, o Irã foi uma nação unida. Queremos mostrar essa união, e estamos aqui na Copa do Mundo para levar alegria aos iranianos onde quer que estejam”.

Já Amir Qalaei, técnico da seleção iraniana, explicou: “Estamos acostumados a transformar dificuldades em oportunidades. Não pensamos em nada além de levar alegria aos corações do nosso povo”.

A cidade de Los Angeles abriga a maior comunidade iraniana fora do Irã, e o técnico está ciente de que membros dessa comunidade podem comparecer em grande número para apoiar a seleção.

Qala'at Noyi disse: “Fico feliz que eles venham nos assistir e espero que torçam por nós. Desejo que nos incentivem e que possamos retribuir esse apoio com uma boa partida”.