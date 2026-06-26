Uma foto com Neymar se transforma em crise... e a esposa do filho de Ancelotti se pronuncia

Ana Galucha, esposa de Davide Ancelotti, quebrou o silêncio para defender sua família após a violenta polêmica que eclodiu no Brasil, após a divulgação de um vídeo que mostra um momento em que seu marido aparece ao lado do astro Neymar da Silva durante a atual Copa do Mundo, afirmando ter sido alvo de uma enxurrada de insultos e ofensas devido a uma interpretação totalmente equivocada de alguns segundos capturados pelas câmeras.

Os detalhes da polêmica remontam à partida em que a seleção brasileira, comandada pelo técnico italiano Carlo Ancelotti, venceu a Escócia. Nessa ocasião, as câmeras flagraram Davide Ancelotti (assistente técnico e filho do treinador) balançando a cabeça no momento em que Neymar recebia as últimas instruções antes de entrar em campo, movimento que foi interpretado pela torcida da Seleção e por algumas contas nas redes sociais como insatisfação ou oposição do assistente à escalação do astro brasileiro, que voltou a vestir a camisa da Seleção após um afastamento de 981 dias, pondo fim a um longo período de sofrimento devido a lesões e afastamento dos gramados.

Essa onda de indignação levou Ana Galucha a publicar uma mensagem firme em sua conta oficial no “Instagram”, na qual ela repreendeu a campanha de difamação, dizendo, segundo o jornal espanhol “Marca”: “Vocês percebem que estão interpretando uma foto de forma totalmente errada e sem qualquer relação com a realidade? E, por causa dessa deturpação, venho recebendo desde a manhã um número incontável de insultos... Somos os primeiros a torcer pela vitória da Seleção Brasileira”, negando assim quaisquer desentendimentos dentro da comissão técnica.

Esse episódio volta a destacar o fenômeno da “falsificação de narrativas” que vem acompanhando a atual Copa do Mundo; embora o vídeo seja autêntico e a imagem não tenha sofrido qualquer alteração técnica, a divulgação do vídeo acompanhada de uma narrativa forjada por grandes contas transformou um gesto espontâneo em uma grande crise, somando-se assim a uma série de boatos, conteúdos falsificados por inteligência artificial e declarações fabricadas que marcaram as competições do campeonato deste ano.