Uma estrela na balança... Como Messi transformou o pesadelo em uma noite histórica contra o Egito?

Mais uma vez, o astro argentino Lionel Messi esteve presente e em grande forma para liderar seu país a uma virada histórica contra a seleção egípcia, levando os campeões mundiais às quartas de final e dando continuidade à campanha de defesa do título com sucesso, na noite desta terça-feira.

O Egito esteve a um passo de causar uma grande surpresa ao derrotar o campeão mundial, após abrir uma vantagem de dois gols sem resposta, marcados por Yasser Ibrahim e Mustafa Zico, até os 79 minutos, antes de Messi liderar a virada da Argentina, que decidiu a partida com o placar de 3 a 2, graças aos gols de Cristian Romero e Enzo Fernández, além do próprio Messi.

Mais uma vez, Messi foi o líder inspirador da Argentina na partida, apesar do enorme golpe psicológico que sofreu no início do jogo, quando perdeu um pênalti aos 21 minutos, após uma defesa brilhante do goleiro egípcio Mustafa Shubair.

Messi não se deixou abalar por esse revés, e isso ficou evidente poucos minutos depois, quando cobrou uma falta espetacular que acertou a trave — um aviso do que ele faria no segundo tempo para manter vivo o sonho de seu país de conquistar o título mundial pela quarta vez.

E o início de sua liderança na virada veio com um cruzamento espetacular aos 79 minutos, que Romero finalizou com uma cabeçada forte, que Shubair não conseguiu defender.

Apenas quatro minutos depois, Messi aproveitou uma bola perdida dentro da grande área para chutar com força; a bola tocou nos dedos de Shubair e entrou no gol, e Fernández acabou com os sonhos dos Faraós ao marcar o terceiro gol nos acréscimos.

Messi confirmou sua forte presença na Copa do Mundo atual, já que marcou gols em todas as partidas: um hat-trick contra a Argélia, dois gols contra a Áustria e um gol contra cada uma das seguintes seleções: Jordânia, Cabo Verde e Egito.

A forte atuação de Messi na partida de hoje não se limitou a gols e assistências; sua marca também esteve presente em várias outras estatísticas, já que ele chutou 5 vezes, sendo duas delas no alvo, e uma bola que acertou a trave, como já mencionado.

Além da assistência, seus passes também se destacaram: ele criou duas grandes chances e deu 12 cruzamentos, dos quais 4 foram precisos; realizou 51 passes, dos quais 42 foram precisos; e deu 43 passes no campo do Egito, dos quais 35 foram precisos.

No geral, Messi tocou na bola 91 vezes e conseguiu completar 5 dribles de 7 tentativas, sofreu duas faltas e perdeu a posse de bola 27 vezes.

Graças a esses números, a Argentina segue em sua trajetória no torneio e agora aguarda o vencedor da partida entre Colômbia e Suíça, depositando suas esperanças no capitão Messi para que ele continue com suas atuações impressionantes e leve a equipe o mais longe possível.