Uma escolha inesperada... Mourinho finalmente define seu assistente em Madri

José Mourinho, técnico do Real Madrid, decidiu quem completará sua nova comissão técnica, tendo mantido conversas nos últimos dias com o ex-meio-campista alemão Sami Khedira para contratá-lo como seu assistente em sua segunda passagem pelo Bernabéu, apesar de este último não ter qualquer experiência como técnico, em uma iniciativa que reflete o desejo do treinador português de adicionar um ex-jogador do Real Madrid à sua equipe composta por cinco assistentes de confiança.

O jornal espanhol “As” informou que Khedira, de 41 anos, é o candidato mais cotado para ocupar o cargo de novo assistente, já que se encaixa no perfil que Mourinho procurava, depois que o nome de Pepe foi cogitado para o cargo nas últimas semanas. mas o próprio técnico português deu a entender uma abordagem diferente no último sábado, mantendo-se um tanto evasivo sobre o assunto.

Khedira, que jogou pelo Real Madrid entre 2010 e 2015, não possui nenhuma experiência como técnico, tendo dedicado seus esforços, desde que se aposentou como jogador em 2017, ao desenvolvimento de sua carreira como um renomado comentarista de TV na Alemanha, e esteve recentemente presente no Estádio Santiago Bernabéu para comentar a partida das quartas de final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Bayern de Munique.

A relação com Mourinho

Khedira mantém uma forte relação com Mourinho desde a primeira passagem deste pelo Real Madrid, entre 2010 e 2013, quando o jogador alemão era um de seus pupilos mais próximos, o que explica o desejo do técnico português de contá-lo em sua nova comissão técnica, apesar da falta de experiência como técnico, apostando em seu profundo conhecimento da cultura do clube e de suas relações dentro do vestiário.