"Foi uma decisão que doeu - e que ainda agora dói profundamente dentro de mim -, mas entendo que chegou a hora disso", escreveu Messi em um texto altamente emocionante. "Eu sempre amei estar na seleção. Sempre dei tudo e agora não tenho mais nada a oferecer - e, além disso, estão chegando grandes jogadores jovens, que merecem o seu espaço."

A final da Copa do Mundo em 19 de julho, que ele e seus companheiros perderam para a Espanha por 1 a 0 após a prorrogação, foi assim o último jogo de Messi pela seleção. Ele explicou que escreveu o texto sobre sua aposentadoria da seleção dois dias depois da final perdida. O jogador de 39 anos afirmou isso.

"Juro a vocês, eu sempre dei tudo - não apenas nos últimos anos, em que ganhamos tudo, mas também antes", destacou Messi: "Sempre lutei e me entreguei por esta camisa para dar alegria a vocês e, por meio do futebol, deixá-los orgulhosos de serem argentinos."

Quantos jogos Lionel Messi disputou pela Argentina?

Messi disputou 207 jogos pela seleção, nos quais marcou 125 gols. Ambos são recordes. Seu maior sucesso aconteceu em 2022, no Catar, quando levou a Argentina ao terceiro título mundial. Na Copa do Mundo XXL nos Estados Unidos, México e Canadá, os sul-americanos chegaram muito perto, mas desta vez fracassaram na final contra a Espanha. Também doze anos antes, Messi havia perdido a final da Copa do Mundo de 2014 contra a Alemanha, igualmente por 1 a 0 após a prorrogação.

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"Saio com a tranquilidade e o orgulho de ter proporcionado, junto com meus companheiros, momentos de sonho para vocês. Foi uma loucura poder viver tudo isso com vocês. Amo vocês!", escreveu Messi: "Obrigado, Deus, por ter me feito argentino."

Após a morte de seu pai - Jorge Messi morreu em 8 de agosto -, ele estaria "ainda mais convencido do que antes" de que sua aposentadoria está correta.