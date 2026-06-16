Uma decisão estranha... Será que o árbitro privou a Arábia Saudita de um gol decisivo?

O italiano Maurizio Mariani, árbitro da partida entre a seleção da Arábia Saudita e a Uruguai, gerou grande polêmica após o término do jogo, que terminou empatado em 1 a 1, na primeira rodada da disputa do Grupo 8 da Copa do Mundo de 2026, devido a uma decisão polêmica nos momentos finais da partida.

Os minutos finais da partida foram marcados por uma intensa pressão ofensiva da seleção uruguaia em busca do gol da vitória. Embora o árbitro tivesse marcado 7 minutos de acréscimos, o jogo continuou por cerca de 8 minutos, em meio a tentativas contínuas da equipe latino-americana de romper a defesa saudita.

Em uma jogada polêmica, enquanto a bola se dirigia para o atacante substituto Abdullah Al-Hamdan, que estava a caminho de um cara a cara com o goleiro uruguaio, o árbitro apitou o fim da partida de forma repentina, interrompendo o ataque no último instante, o que provocou a ira dos jogadores uruguaios e de sua torcida.

Leia também... Técnico da Uruguai ataca jornalista após empate com a Arábia Saudita... O que aconteceu?

As reações explodiram nas redes sociais, especialmente no “X”, onde grande parte da torcida considerou a decisão controversa e polêmica, já que o ataque continuava e a chance não havia sido concluída, enquanto outros viram que o momento do apito foi decisivo, mas ocorreu em um momento “infeliz”.

Entre as reclamações da Uruguai e a satisfação da equipe saudita, a decisão final se tornou o momento mais marcante após a partida, acrescentando um novo capítulo à polêmica arbitral em um dos jogos mais emocionantes da primeira rodada da Copa do Mundo.



















