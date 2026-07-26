O Ajax acompanha os desenvolvimentos do dossiê do guarda-redes do Barcelona, ter Stegen (34 anos), depois de já ter chegado a um acordo de princípio para a sua contratação, mas o negócio enfrenta grandes dificuldades.

O Ajax está ciente das divergências financeiras e da lentidão dos progressos que o Barcelona e o guarda-redes alemão estão a fazer para as resolver, mas até hoje não tem plena certeza da possibilidade de resolver estas questões, apesar de manter essa esperança.

Fontes consultadas pelo jornal "Mundo Deportivo" esclareceram que pôr fim a este conflito não é da competência do Ajax e que irão acompanhar quaisquer desenvolvimentos.

Também não sabem quanto tempo vai durar. Confiam em chegar a uma solução imediata, pois o negócio é bastante aliciante para eles, já que o Barcelona cobre 90% do salário do jogador, mas alertam constantemente que serão obrigados a procurar outras opções caso este conflito se prolongue.

Míchel, que enquanto treinador do Girona só conseguiu utilizar ter Stegen em apenas dois jogos devido a uma lesão que o afastou do Mundial, está confiante em encontrar uma solução rápida.

Depois do jogo de preparação contra o Burnley, que terminou com a vitória do Ajax, esclareceu que está em contacto diário com Jordi Cruyff, diretor desportivo do Ajax.

E afirmou: "Ele contacta-me diariamente sobre as opções disponíveis e sobre as últimas novidades. Queremos atrair jogadores capazes de ajudar o Ajax a evoluir enquanto equipa. Queremos tomar as decisões acertadas, mas as coisas no mundo do futebol não são fáceis. Temos de lidar com o assunto passo a passo".

E no que diz respeito especificamente a ter Stegen, afirmou: "Toda a gente sabe o que se passa. Esperamos que ele nos ajude e em breve poderemos falar sobre o assunto".

Ter Stegen, ligado por contrato até 2028, está atualmente concentrado em completar a sua recuperação da lesão e em recuperar a sua plena condição física, e o guarda-redes já participou no jogo de preparação à porta fechada que o Barcelona disputou contra o Europa (4-1) no estádio Ciutat Esportiva.