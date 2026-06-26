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Real Madrid CF v FC Barcelona - La Liga EA SportsGetty Images Sport

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Uma confissão surpreendente... Um conselho que afastou Lewandowski do Real Madrid

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R. Lewandowski

O atacante polonês Robert Lewandowski está prestes a iniciar uma nova etapa na liga americana, mas, no passado, esteve perto de vestir a camisa do Real Madrid.

Lewandowski deixou o Barcelona ao término de seu contrato neste verão, após passar quatro temporadas no Camp Nou, vindo do Bayern de Munique no verão de 2022.

Seu ex-agente, Cesare Kocharski, revelou que Lewandowski estava disposto a rescindir seu contrato com o Bayern de Munique para se transferir para o Real Madrid, mas ele o aconselhou a não fazer isso, a fim de alcançar mais sucesso em sua carreira no futebol.

O jornal “Sport” publicou as declarações de Kocharski, que afirmou: “Sim, Lewandowski esteve perto de assinar contrato com o Real Madrid. Isso aconteceu apenas duas ou três semanas antes do anúncio de sua transferência para o Bayern de Munique, vindo do Borussia Dortmund”.

E continuou: “Basicamente, Lewandowski queria rescindir seu contrato com o Bayern e se transferir para o Real Madrid. As condições lá eram 20% melhores, mas foi essa decisão que o tornou o principal craque do Bayern, em vez de ser o jogador número 11 ou 12 no Real Madrid”.

Kocharski admitiu que havia uma grande pressão para que Lewandowski se transferisse para o Real Madrid, mas ele se recusou, na época, a quebrar o acordo com o Bayern em 2014”.

Ele destacou: “Lewandowski acreditava que o atacante se tornaria uma estrela mundial se continuasse sua trajetória na Alemanha, em vez de se transferir para a Espanha”.

Ele destacou: “O Real Madrid me perguntava todos os anos sobre a situação de Robert. Dez dias antes do anúncio oficial da nossa separação, eu estava em Madri no inverno de 2018 e me encontrei com o segundo homem na diretoria de Florentino Pérez. Ele me informou que, se eu abrisse as portas para negociações com o Bayern, eles estariam prontos para apresentar uma oferta séria”.

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