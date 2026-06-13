"Um verdadeiro pesadelo se torna realidade para Makkelie na Copa do Mundo"

Danny Makkelie está sob forte crítica após sua atuação na partida da Copa do Mundo entre Estados Unidos e Paraguai, segundo a BBC. O árbitro holandês está na mira por uma intervenção equivocada do VAR, na qual, segundo o jornalista Dale Johnson, uma regra foi interpretada incorretamente pela equipe de arbitragem. “Um verdadeiro pesadelo para Makkelie e o VAR Carlos del Cerro Grande”, afirmou Johnson.

A controvérsia surgiu logo após o intervalo da partida entre os EUA e o Paraguai. Makkelie inicialmente mostrou um cartão amarelo ao capitão americano Tim Ream após uma suposta falta em Miguel Almirón, mas foi então encaminhado pelo árbitro de vídeo Carlos del Cerro Grande para a tela para reavaliar a situação.

Após analisar as imagens, o holandês retirou o cartão de Ream e, em vez disso, mostrou um cartão amarelo a Almirón por simulação. Embora muitos espectadores tenham considerado a decisão lógica, já que parecia não ter havido contato, surgiu imediatamente uma discussão sobre a legitimidade da intervenção do VAR.

Segundo Johnson, houve erros em vários aspectos. “Um verdadeiro pesadelo para o árbitro Danny Makkelie e o VAR Carlos del Cerro Grande durante o jogo Estados Unidos x Paraguai”, escreve o jornalista da BBC no X. Ele afirma ainda que tanto o protocolo do VAR quanto as regras do jogo foram aplicados incorretamente.

O VAR invocou a regra da “identidade equivocada”, mas ela só pode ser usada quando um árbitro pune o jogador errado pela mesma infração. Neste caso, porém, não foi o jogador errado que foi apontado, mas a suposta infração passou de uma falta de Ream para uma simulação de Almirón. De acordo com fontes próximas à arbitragem, citadas pela BBC, isso não se enquadra nas regras atualizadas.

A isso se soma um segundo problema. “A análise do VAR foi iniciada depois que o jogo já havia sido claramente retomado. Isso é uma clara violação do protocolo do VAR”, afirmou Johnson. Afinal, o Paraguai já havia cobrado a falta antes da revisão ocorrer.

Johnson teme que as consequências para Makkelie possam ser graves. “Um árbitro de ponta cujo torneio provavelmente já acabou após apenas uma partida”, é seu duro veredicto. Segundo o jornalista da BBC, o erro é tão grave que o holandês possivelmente não terá mais partidas importantes nesta Copa do Mundo.

Makkelie não trabalha com seu parceiro habitual de VAR, Rob Dieperink, durante a Copa do Mundo. Dieperink é normalmente o árbitro de vídeo fixo nas partidas de Makkelie, mas foi retirado do torneio pela FIFA após sua prisão na Inglaterra em abril. Embora o caso tenha sido arquivado posteriormente por falta de provas, a federação mundial de futebol decidiu não levá-lo para a Copa do Mundo. Por isso, Makkelie foi designado para trabalhar com o VAR espanhol Carlos del Cerro Grande.







