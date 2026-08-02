"Um tesouro precioso": Barcelona quer imitar o modelo inteligente do Real Madrid

Uma reportagem publicada neste domingo afirmou que o Barcelona quer imitar o modelo do Real Madrid durante a atual janela de transferências de verão.

O Real Madrid vive neste verão um mercado de transferências gigantesco, com o clube merengue investindo pesadamente para dar a José Mourinho um elenco forte, o que permitirá ao "Special One" reconquistar o título do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões, por meio de uma equipe formada pelos melhores jogadores.

E se o Real Madrid é capaz de investir tanto neste verão, isso também se deve à recuperação de somas expressivas graças à sua academia de jovens.

No total, o clube recuperou cerca de 200 milhões de euros neste verão, por meio da venda de jogadores atuais e das transferências de atletas dos quais o Real Madrid ainda mantém 50% dos direitos.

E a coisa ainda não terminou, já que se espera que tanto Jacobo Ramón (Como) quanto Sergio Arribas (Almería) rendam quantias expressivas. Trata-se de um modelo inovador que provou sua eficácia e alta lucratividade.

O Barcelona deseja seguir o mesmo caminho. Ciente da qualidade dos jovens jogadores da academia de La Masia, o Barcelona pretende imitar seu rival tradicional e começar a aproveitá-los para reforçar seus recursos financeiros.

Foi o que informou a rádio "Cadena SER", esclarecendo que o clube catalão passará agora a manter 50% dos direitos de venda dos jogadores.

Tudo começará com a saída de Jofre Torrents, o jovem lateral cuja transferência para o Ajax é esperada.

Será um empréstimo com opção de compra no valor de 5 milhões de euros. Caso essa opção seja acionada e ele permaneça em definitivo no Ajax, o Barcelona manterá 50% de seus direitos, além de uma opção de recompra por 20 milhões de euros.

E essa passará a ser a situação habitual para todos os jogadores da base que forem vendidos. É uma forma de garantir receitas adicionais a médio prazo, ou até de facilitar seu retorno caso se tornem estrelas e o Barcelona deseje trazê-los de volta.