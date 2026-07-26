O nome do craque egípcio Mohamed Salah voltou a ganhar destaque no mercado de transferências, depois de relatos da imprensa turca revelarem que o Besiktas está perto de concretizar um sonho há muito acalentado: contratar o capitão da seleção do Egito, num negócio cujas raízes remontam a mais de uma década, após a primeira tentativa ter fracassado em 2014.

De acordo com o site turco "kayserihaber", a direção do Besiktas chegou às fases finais das negociações com Mohamed Salah e o seu agente, Ramy Abbas, em meio a grande otimismo quanto à possibilidade de fechar o negócio nos próximos dias.

Esta não é a primeira vez que o Besiktas tenta contratar Mohamed Salah, já que o interesse do clube turco no craque egípcio remonta a 2014, quando ele defendia as cores do Chelsea, da Inglaterra.

Na altura, o Besiktas procurou garantir os serviços de Salah, mas o negócio não se concretizou depois de o seu agente, Ramy Abbas, ter preferido a transferência do jogador para a Roma, da Itália, dissipando temporariamente as esperanças do clube turco.

Besiktas tenta de novo 12 anos depois

Passados 12 anos, a direção do Besiktas decidiu reabrir o dossiê, aproveitando as circunstâncias atuais para reativar as negociações com um dos mais destacados craques do futebol mundial.

O relato confirmou que os contactos entre as duas partes registaram uma grande evolução no último período, e que as negociações seguem de forma positiva, depois de terem sido alcançados entendimentos sobre vários pontos, enquanto alguns detalhes finais ainda estão em discussão.

A última proposta sobre a mesa de Salah

O relato apontou que as negociações são conduzidas pelo presidente do clube, Serdal Adali, que apresentou a proposta final a Mohamed Salah e ao seu agente, aguardando a resposta oficial do jogador antes de fechar o negócio em definitivo.

Reina no clube turco um clima de otimismo quanto à possibilidade de se chegar a um acordo, sobretudo com as negociações a atingirem as suas fases finais.

Segunda-feira pode decidir tudo

O site turco esclareceu que a segunda-feira será decisiva para o futuro do negócio, uma vez que está prevista a chegada de várias partes envolvidas no processo de transferência à cidade de Istambul, para realizar reuniões finais destinadas a encerrar todos os detalhes pendentes.

Caso as reuniões decorram conforme o planeado, o Besiktas poderá anunciar o sucesso na conclusão de um negócio há muito esperado, 12 anos depois da primeira tentativa de contratar Mohamed Salah.