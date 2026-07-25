Um novo estudo revelou uma surpresa relacionada com as origens familiares da estrela argentina Lionel Messi, depois de um investigador italiano ter concluído que um dos seus antepassados nasceu no estado brasileiro de São Paulo, antes de a família se mudar posteriormente para a Argentina, numa jornada que também testemunhou uma alteração no apelido da família.

De acordo com o que noticiou a rede brasileira "Globo", o investigador italiano Fiorenzo Santini, especializado em genealogia, passou vários anos a elaborar a árvore genealógica do capitão da seleção argentina, depois de a origem do apelido "Messi" ter despertado a sua curiosidade durante os inícios do jogador no Barcelona.

O começo em Itália e depois uma etapa no Brasil

O estudo demonstrou que o trisavô de Messi por parte do pai, Angelo Messi, deixou a cidade italiana de Recanati rumo à cidade argentina de Rosário em 1893, com a sua esposa.

Já por parte da mãe, a história remonta ao trisavô Raniero Cucchietini, que nasceu na região italiana de San Severino Marche, antes de emigrar com a sua esposa Rosa Riquetza para o Brasil a bordo do navio "Washington", tendo chegado ao porto de Santos a 20 de setembro de 1899.

A alteração do nome no Brasil

Segundo os documentos históricos, a jornada da família até ao Brasil testemunhou uma alteração no nome e no apelido devido a dificuldades relacionadas com a escrita de nomes estrangeiros na época, uma vez que o nome de Raniero se transformou em "Ramiero Concettini", alterações que eram comuns entre os imigrantes naquele período.

A família fixou-se no estado de São Paulo, onde o trisavô trabalhou numa das fazendas situadas na região de Rincão, antes de se mudar para a cidade de Ribeirão Preto, e ali nasceram dois dos filhos da família, entre os quais Ardirigo em 1904.

De Ribeirão Preto a Rosário

Cerca de um ano após o nascimento de Ardirigo, a família deixou o Brasil rumo à Argentina, onde se fixou nos arredores da cidade de Rosário.

E foi a partir dali que começou a nova etapa da família, uma vez que nasceu posteriormente Antonio Cucchietini, avô de Messi, e depois a sua mãe Celia María Cucchietini, antes de nascer Lionel Andrés Messi Cucchietini a 24 de junho de 1987.

O segredo do apelido "Cucchietini"

Santini esclareceu que a sua investigação decorreu entre 2019 e 2022, depois de ter notado a inexistência de qualquer registo do apelido "Cucchietini" em Itália, antes de descobrir, através de documentos e de familiares da mãe de Messi, que a alteração do nome e do apelido ocorreu durante a estadia da família no Brasil.

Acrescentou que estes resultados contribuíram para conceder a Messi o título de "cidadão de honra" da cidade italiana de San Severino Marche em 2022, em reconhecimento das suas raízes familiares.

O que resta dos vestígios da família no Brasil?

O estudo indicou que não existem quaisquer registos que apontem para a permanência de familiares de Messi na cidade de Ribeirão Preto após a mudança da família para a Argentina em 1905.

Apesar disso, mantém-se ainda uma ligação simbólica que une a estrela da Argentina à cidade, representada por uma rua com o nome "Martinico Prado", em referência ao proprietário da fazenda que acolheu os antepassados da família de Messi durante o período em que residiram no estado de São Paulo, antes da sua emigração definitiva para a Argentina.