Um segredo enterrado há mais de um século: descoberta surpreendente revela a ligação de Messi com o Brasil

Um novo estudo revelou uma surpresa relacionada com as origens familiares do craque argentino Lionel Messi, depois de um investigador italiano ter descoberto que um dos seus antepassados nasceu no estado brasileiro de São Paulo, antes de a família se ter mudado posteriormente para a Argentina, numa jornada que também testemunhou uma alteração no apelido da família.

Segundo noticiou a rede brasileira "Globo", o investigador italiano Fiorenzo Santini, especializado em rastreio de genealogias, passou vários anos a elaborar a árvore genealógica do capitão da seleção argentina, depois de a origem do apelido "Messi" lhe ter despertado a curiosidade durante os primeiros tempos do jogador no Barcelona.

O início em Itália e depois uma etapa no Brasil

O estudo demonstrou que o bisavô de Messi por parte do pai, Angelo Messi, deixou a cidade italiana de Recanati rumo à cidade argentina de Rosário em 1893, juntamente com a esposa.

Já por parte da mãe, a história remonta ao bisavô Ranieri Cocchietini, que nasceu na região italiana de San Severino Marche, antes de emigrar com a esposa Rosa Richetsa para o Brasil a bordo do navio "Washington", tendo chegado ao porto de Santos a 20 de setembro de 1899.

A mudança de nome no Brasil

De acordo com os documentos históricos, a viagem da família ao Brasil testemunhou uma alteração no nome e no apelido devido a dificuldades relacionadas com a escrita de nomes estrangeiros na época, uma vez que o nome de Ranieri passou a "Ramiro Conchetini", alterações que eram comuns entre os imigrantes nesse período.

A família fixou-se no estado de São Paulo, onde o bisavô trabalhou numa das fazendas situadas na região de Rincão, antes de se mudar para a cidade de Ribeirão Preto, onde nasceram dois dos filhos da família, entre eles Aldirigo, em 1904.

De Ribeirão Preto a Rosário

Cerca de um ano após o nascimento de Aldirigo, a família deixou o Brasil rumo à Argentina, onde se estabeleceu nos arredores da cidade de Rosário.

E foi a partir daí que começou a nova etapa da família, pois nasceria mais tarde Antonio Cocchietini, avô de Messi, e depois a sua mãe, Célia María Cocchietini, antes de nascer Lionel Andrés Messi Cocchietini, a 24 de junho de 1987.

O segredo do apelido "Cocchietini"

Santini explicou que a sua investigação decorreu entre 2019 e 2022, depois de ter notado a inexistência de qualquer registo do apelido "Cocchietini" em Itália, antes de descobrir, através de documentos e de familiares da mãe de Messi, que a alteração do nome e do apelido ocorreu durante a permanência da família no Brasil.

Acrescentou que estes resultados contribuíram para que Messi recebesse o título de "cidadão honorário" da cidade italiana de San Severino Marche, em 2022, em reconhecimento das suas raízes familiares.

O que resta dos vestígios da família no Brasil?

O estudo indicou que não existem quaisquer registos que apontem para a permanência de familiares de Messi na cidade de Ribeirão Preto após a mudança da família para a Argentina, em 1905.

Ainda assim, mantém-se uma ligação simbólica que une o craque argentino à cidade, materializada numa rua com o nome de "Martinico Prado", em referência ao proprietário da fazenda que acolheu os antepassados da família Messi durante o período em que residiram no estado de São Paulo, antes da sua emigração definitiva para a Argentina.