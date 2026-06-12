Um recorde de ouro aguarda Hakimi contra o Brasil

Ashraf Hakimi, estrela do Paris Saint-Germain, prepara-se para estabelecer um novo recorde na história do futebol marroquino ao entrar em campo contra o Brasil amanhã, sábado (horário da costa leste dos EUA), nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Hakimi se tornará o jogador marroquino com mais participações na história da Copa do Mundo, individualmente, caso entre em campo contra a seleção brasileira, elevando assim seu total para 11 partidas na competição e superando o recorde que atualmente divide com Hakim Ziyech (10).

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O lateral da seleção marroquina disputou suas dez partidas nas edições de 2018 e 2022, sendo três na Copa do Mundo da Rússia e sete no Catar.

Atrás de Hakimi e Ziyech vêm Youssef En-Nesyri, Sofiane Amrabat e Romain Saïss, com 8 partidas cada um.

Os Leões do Atlas estão no Grupo C da Copa do Mundo de 2026, ao lado do Brasil, da Escócia e do Haiti.

A torcida marroquina sonha em repetir ou superar o desempenho da Copa do Mundo de 2022, quando os companheiros de Hakimi ficaram em quarto lugar, em uma conquista árabe e africana sem precedentes.