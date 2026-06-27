Um quarteto inusitado... A Inglaterra entra para a história da Copa do Mundo com um acontecimento excepcional

A seleção inglesa entrou para a história da Copa do Mundo de uma forma inusitada, após anunciar sua escalação titular para a partida contra o Panamá, na última rodada do Grupo 12 da Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México.

A rede Opta informou que a escalação dos Três Leões de hoje incluiu, pela primeira vez em uma Copa do Mundo, quatro jogadores de clubes não ingleses: Jude Bellingham (Real Madrid), Harry Kane (Bayern de Munique), Marcus Rashford (Barcelona) e Jarell Quansah (Bayer de Leverkusen).

Depois de vencer a Croácia por 4 a 2 na estreia na Copa do Mundo, a Inglaterra tropeçou na última partida, empatando sem gols na segunda rodada, mas permaneceu na liderança do grupo com 4 pontos, empatada com os “Estrelas Negras”, enquanto a Croácia ocupa o terceiro lugar com 3 pontos, seguida pelo Panamá, sem nenhum ponto.

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