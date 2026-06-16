Um presente saudita que alegra a Espanha

O empate da seleção espanhola contra Cabo Verde na estreia na Copa do Mundo de 2026 não foi o resultado que a torcida espanhola esperava, mas a “La Roja” recebeu uma boa notícia poucas horas após o fim da partida.

A seleção espanhola ficou com o empate sem gols contra Cabo Verde na primeira rodada da fase de grupos, deixando a porta aberta para que seus adversários assumissem a liderança logo no início.

No entanto, a seleção saudita prestou um valioso serviço aos espanhóis, ao empatar em 1 a 1 com o Uruguai na outra partida do grupo, impedindo assim que um dos principais adversários tivesse um início perfeito no torneio.

O jornal catalão “Sport” descreveu o resultado da partida entre a Arábia Saudita e o Uruguai como um “presente” para a Espanha, especialmente porque todas as grandes seleções do grupo ficaram empatadas em pontos após a primeira rodada.

A seleção saudita abriu o placar antes do fim do primeiro tempo com um gol de Al-Omari, colocando a Uruguai sob pressão, antes que Maxi Araújo conseguisse empatar nos minutos finais da partida.

O jornal observou que a Uruguai, assim como a Espanha, não apresentou o nível esperado na partida de estreia, o que manteve as contas do grupo abertas a todas as possibilidades.

Graças ao tropeço da Uruguai, a seleção espanhola manteve todas as suas chances de terminar a fase de grupos na liderança, apesar do início modesto contra Cabo Verde, passando a ter o destino da “La Roja” nas próprias mãos nas duas próximas rodadas.

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