Um obstáculo fundamental que desvia a atenção do Barcelona da implementação da proposta de Messi

Embora o Barcelona não considere a contratação de um novo zagueiro central como sua principal prioridade neste verão, a questão da defesa continua aberta a todas as possibilidades, em antecipação a quaisquer mudanças que possam ocorrer nas semanas restantes da janela de transferências, especialmente no que diz respeito ao futuro de alguns jogadores titulares.

De acordo com o jornal espanhol “Mundo Deportivo”, embora o clube catalão não considere a contratação de um zagueiro uma prioridade máxima, ele não fechou a porta definitivamente, e sua posição continuará dependendo do destino do uruguaio Ronald Araújo durante o mês e meio restante da janela de transferências.

O jornal destacou que a diretoria do Barcelona, no âmbito de seu acompanhamento constante das oportunidades disponíveis a preços acessíveis, recebeu relatórios extremamente positivos sobre Cristian Romero, zagueiro argentino de 28 anos, que tem contrato com o Tottenham Hotspur até 2029.

Apesar do consenso dentro do clube quanto às grandes qualidades defensivas do jogador da seleção argentina — que ele demonstrou claramente durante a Copa do Mundo —, há um obstáculo técnico que pode impedir a concretização da negociação, caso o clube decida realmente avançar na contratação de um novo zagueiro.

O jornal destacou que esse obstáculo reside no fato de Romero jogar com o pé direito, o que não atende às necessidades atuais do Barcelona, já que a equipe sofre com uma clara carência de zagueiros centrais canhotos desde a saída de Iñigo Martínez, já que, atualmente, nesta posição, há apenas Gerard Martín, que vem apresentando um desempenho notável desde meados da temporada passada ao lado de Pau Cubarsi ou Eric García.

E foi exatamente por esse motivo que o Barcelona colocou o italiano Alessandro Bastoni no topo de suas prioridades para reforçar a zaga, graças à sua habilidade de jogar com o pé esquerdo e à excelência de seus passes, antes que a ideia fosse descartada devido às elevadas exigências financeiras do Inter de Milão.

E esta não é a primeira vez que o nome de Romero é associado ao Barcelona; quando se tornou titular na Atalanta no verão de 2021, ele havia sido sugerido por Lionel Messi como uma possível opção para reforçar a defesa do time catalão, em meio à incerteza que cercava o futuro do então lenda do clube.

No fim das contas, Messi não conseguiu permanecer no Barcelona devido à grave crise financeira que atingiu o clube, e Romero também não se transferiu para a La Liga: o Tottenham o contratou por empréstimo em 6 de agosto de 2021, antes de comprá-lo definitivamente no ano seguinte por 50 milhões de euros.