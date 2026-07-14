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FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP
Khaled Mahmoud

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Um número impressionante marca a trajetória do astro espanhol após chegar à final da Copa do Mundo

França x Espanha
França
Espanha
Copa do Mundo
F. Ruiz
França
Espanha
EUA

Após a classificação para a final da Copa do Mundo... o craque da Espanha dá continuidade a uma sequência fantástica

A Espanha continuou a brilhar sob o comando do técnico Luis de la Fuente, após se classificar para a final da Copa do Mundo pela segunda vez em sua história, ao derrotar a França por 2 a 0 na semifinal disputada em Dallas na noite de terça-feira.

A Espanha voltou à final pela segunda vez em sua história, depois de conquistar seu único título em 2010, no torneio realizado na África do Sul.

A Espanha continuou a dominar o futebol mundial nos últimos tempos, domínio esse que atingiu seu auge com a conquista do título da Euro 2024 ao derrotar a Inglaterra na final.

Fabian Ruiz, meio-campista do Paris Saint-Germain, é um dos principais exemplos desse domínio espanhol, tendo alcançado um recorde notável ao entrar em campo contra a França na semifinal.

Ruiz conta com 49 partidas internacionais pela “La Roja”, e o que chama a atenção é que ele nunca sofreu a amargura da derrota em nenhuma partida internacional que disputou até agora, tendo conquistado 34 vitórias e empatado em 15 jogos.

Copa do Mundo
França crest
França
FRA
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A definir
A definir
Copa do Mundo
Espanha crest
Espanha
ESP
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A definir
A definir

Com isso, a Espanha consolidou sua tradição de derrotar a França nos últimos tempos, após eliminá-la das semifinais nos últimos três grandes torneios dos quais participou: com vitória por 2 a 1 na semifinal da Euro 2024, por 5 a 4 na semifinal da Liga das Nações do ano passado e, finalmente, na semifinal da Copa do Mundo atual.

Vale lembrar que a Espanha enfrentará na final o vencedor da outra semifinal, que opõe a Argentina à Inglaterra na noite desta quarta-feira.

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