A Espanha continuou a brilhar sob o comando do técnico Luis de la Fuente, após se classificar para a final da Copa do Mundo pela segunda vez em sua história, ao derrotar a França por 2 a 0 na semifinal disputada em Dallas na noite de terça-feira.
A Espanha voltou à final pela segunda vez em sua história, depois de conquistar seu único título em 2010, no torneio realizado na África do Sul.
A Espanha continuou a dominar o futebol mundial nos últimos tempos, domínio esse que atingiu seu auge com a conquista do título da Euro 2024 ao derrotar a Inglaterra na final.
Fabian Ruiz, meio-campista do Paris Saint-Germain, é um dos principais exemplos desse domínio espanhol, tendo alcançado um recorde notável ao entrar em campo contra a França na semifinal.
Ruiz conta com 49 partidas internacionais pela “La Roja”, e o que chama a atenção é que ele nunca sofreu a amargura da derrota em nenhuma partida internacional que disputou até agora, tendo conquistado 34 vitórias e empatado em 15 jogos.
Com isso, a Espanha consolidou sua tradição de derrotar a França nos últimos tempos, após eliminá-la das semifinais nos últimos três grandes torneios dos quais participou: com vitória por 2 a 1 na semifinal da Euro 2024, por 5 a 4 na semifinal da Liga das Nações do ano passado e, finalmente, na semifinal da Copa do Mundo atual.
Vale lembrar que a Espanha enfrentará na final o vencedor da outra semifinal, que opõe a Argentina à Inglaterra na noite desta quarta-feira.