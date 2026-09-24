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Norway v Denmark - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1Getty Images Sport
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Um matador implacável: Haaland conduz a Noruega e evita a armadilha da Dinamarca

Noruega x Dinamarca
Noruega
Dinamarca
Liga das Nações A
E. Haaland
Noruega
Dinamarca

Erling Haaland marcou dois gols e liderou a Noruega na vitória sobre a Dinamarca por 3 a 2, na estreia das duas equipes na Liga das Nações da Europa, na noite de quinta-feira.

O jornal AS detalhou o desenrolar da partida, na qual a Noruega começou melhor e rapidamente abriu o placar. 

A forte marcação da seleção norueguesa permitiu o roubo de bola perto da área e, para a sorte dos noruegueses, a bola chegou a Odegaard, que deu a assistência para o primeiro gol de Oscar Bobb aos 14 minutos.

Passaram-se apenas 4 minutos até Haaland começar a aparecer. Ele recebeu uma bola longa, Nusa arrancou com a bola, passou por Rasmus Kristensen e depois cruzou para o atacante do Manchester City, que mandou a bola para as redes aos 18 minutos.

A seleção da Dinamarca diminuiu a diferença ao marcar seu primeiro gol aos 25 minutos, em uma cobrança de falta batida por Mikkel Damsgaard, no ângulo superior do gol.

Liga das Nações A
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Dinamarca
DEN
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País de Gales
WAL
Liga das Nações A
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Noruega
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Portugal
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O cenário mudou no segundo tempo, quando a Dinamarca reagiu após um escanteio cobrado por Dorgu. Hojlund não conseguiu aproveitar a bola, mas Rasmus Hojlund a completou no rebote e a mandou para as redes, alcançando o empate.

Solbakken, técnico da Noruega, incendiou a partida ao colocar em campo Sorloth, que apresentou uma atuação de destaque, mas não foi ele o jogador que devolveu a vantagem à Noruega. 

Como de costume, foi Haaland quem fez isso, aparecendo dentro da área após a cobrança de um escanteio curto, mandando a bola para o ângulo superior do gol, com um sorriso como o de um assassino implacável.

A Noruega não sofreu muito e chegou perto de marcar o quarto gol com Nusa, que arrancou com a bola, driblou e chutou em direção ao ângulo superior, mas a bola foi para fora do gol.

O jogador norueguês reserva David Wolfe recebeu o cartão vermelho nos acréscimos, após interromper um contra-ataque cometendo uma falta tática.

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