Um golpe duro... Estrela da Espanha está fora da Copa do Mundo

A seleção espanhola sofreu um duro golpe após a lesão do ponta Yeremi Pino, que sofreu uma possível fratura na clavícula esquerda nos últimos minutos da partida da Espanha contra o Uruguai, no encerramento da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 — lesão que pode afastá-lo do restante da competição.

O técnico Luis de la Fuente disse ao canal DAZN após a partida que o jovem jogador demonstrou grande coragem, apesar de estar sentindo dor, afirmando: “O que ele fez foi heroico; talvez ele tenha sofrido uma fratura na clavícula. Ele está sofrendo muito e passará por exames amanhã, domingo, para determinar a gravidade da lesão”.

Ele acrescentou na coletiva de imprensa: “Ele sofreu uma lesão que pode afastá-lo do Mundial... Vamos ver”.

A lesão ocorreu nos momentos finais da partida, quando Benno caiu no chão com muita dor, segurando o ombro esquerdo, e permaneceu deitado na grama por vários minutos antes de se levantar, recusando-se a sair de campo para não deixar sua equipe com 10 jogadores.

Ele trocou de posição com Ferran Torres e passou a atuar na ponta de ataque, apesar de estar claramente sofrendo, em uma cena que impressionou tanto a torcida quanto a comissão técnica.

De la Fuente revelou que Nico Williams sofreu de “desconforto muscular”, que pode ter sido resultado de esforço excessivo ou cansaço, explicando que o jogador estava recuperando gradualmente a forma física em preparação para as eliminatórias, antes de sofrer uma leve recaída no final da fase de grupos, acrescentando: “O que mais nos preocupa é a situação de Yeremi.”

Espera-se que Benno passe por exames médicos na manhã de domingo, 28 de junho, para determinar a natureza da lesão e o possível tempo de afastamento, em meio a temores de que sua participação na Copa do Mundo termine prematuramente, enquanto a Espanha se prepara para disputar sua primeira partida nas oitavas de final do torneio.