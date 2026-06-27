Um duplo revés ameaça as ambições da Espanha na Copa do Mundo

A seleção espanhola sofreu um duro golpe com as lesões de seus astros Nico Williams e Jérémy Pino durante o confronto acirrado contra o Uruguai na última partida da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, em um revés que pode privar a “La Roja” dos serviços dos dois jogadores pelo restante do torneio devido à agressividade excessiva demonstrada pelo “Celeste””.

Os exames médicos realizados pela equipe médica da seleção espanhola revelaram que Pino sofreu uma entorse na articulação esternoclavicular, sem fratura na clavícula, após ter sido atropelado por Bryan Rodríguez aos 87 minutos, já que Williams sofreu uma distensão muscular no adutor direito após uma entrada violenta, o que o levou a deixar o campo mancando visivelmente.

De acordo com o jornal “Marca”, fontes médicas confirmaram que a disponibilidade dos jogadores depende da evolução de seus quadros, ressaltando que a classificação das lesões como moderadas não descarta totalmente o retorno deles, embora seja difícil imaginar sua participação nas próximas partidas do torneio, dada a delicadeza da fase eliminatória.

Pino, jogador das Ilhas Canárias, deixou o campo com o braço pendurado após ter completado a partida apesar da dor, enquanto Nico Williams, estrela do Athletic de Bilbao, parecia profundamente abalado e triste, como se compreendesse perfeitamente a gravidade do que lhe aconteceu e o impacto disso em sua trajetória na Copa do Mundo.

Essas lesões se somam à lista de consequências graves da agressividade excessiva demonstrada pelos jogadores da Uruguai durante a partida, que contou com a expulsão de Canopio e brigas no banco de reservas — um comportamento antidesportivo que gerou indignação generalizada e deixou marcas diretas nas ambições da Espanha de defender seu título europeu com uma conquista na Copa do Mundo.

O técnico Luis de la Fuente enfrenta um grande desafio para encontrar substitutos para seus dois astros antes do aguardado confronto das oitavas de final, em um momento em que contava fortemente com a velocidade de Williams e as habilidades de Pino para romper as defesas adversárias.